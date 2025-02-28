В Украине работают над улучшением качества питьевой воды и водоснабжения

Украина и Дания будут сотрудничать в сфере водоснабжения и водоотведения для внедрения в украинских городах современных решений и лучших европейских практик по улучшению качества питьевой воды.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что 27 февраля в Минразвития состоялась встреча с делегацией из Посольства Королевства Дании в Украине, во время которой стороны обсудили пути улучшения качества питьевой воды, модернизации водопроводных и канализационных систем, а также меры по уменьшению загрязнения окружающей среды.

Отдельное внимание было уделено внедрению европейских стандартов очистки воды.

“Обеспечение людей чистой питьевой водой, надлежащей санитарией и сохранением окружающей среды – основная задача систем централизованного водоснабжения и водоотведения. В Украине эти системы нуждаются в реконструкции и модернизации, ведь значительная часть сетей устарела и изношена», — отметил заместитель министра развития общин и территорий Константин Ковальчук.

По его словам, чтобы улучшить качество питьевой воды и очистку сточных вод необходимо стабильное финансирование и четкое выполнение государственных и региональных программ. Поэтому Украина надеется на результативное и долгосрочное партнерство с Данией, которое поможет внедрить современные решения и лучшие европейские практики.

Сообщается, что по итогам встречи стороны определили четыре ключевых направления сотрудничества:

водоснабжение,

качество питьевой воды,

уменьшение загрязнения,

водоотвод.

Для дальнейшей работы будут созданы совет и рабочие группы, которые будут подробнее прорабатывать эти направления.

Напомним, Кабинет министров 21 января утвердил порядок осуществления государственного мониторинга в сфере питьевой воды и питьевого водоснабжения, водоотведения.