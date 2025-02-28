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В Україні працюють над покращенням якості питної води та водопостачання

Україна та Данія розширюють співпрацю у сфері водопостачання
Фото: пресслужба Мінінфраструктури

Україна та Данія співпрацюватимуть у сфері водопостачання та водовідведення задля впровадження в українських містах сучасних рішень та найкращих європейських практик для покращення якості питної води.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Зазначається, що 27 лютого у Мінрозвитку відбулася зустріч з делегацією із Посольства Королівства Данії в Україні під час якої сторони обговорили шляхи покращення якості питної води, модернізації водопровідних та каналізаційних систем, а також заходи для зменшення забруднення довкілля.

Окрему увагу приділили впровадженню європейських стандартів очищення води. 

“Забезпечення людей чистою питною водою, належною санітарією та збереженням довкілля — основне завдання систем централізованого водопостачання та водовідведення. В Україні ці системи потребують реконструкції та модернізації, адже значна частина мереж застаріла та зношена" — зазначив заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук.

За його словами, щоб покращити якість питної води та очищення стічних вод, необхідне стабільне фінансування та чітке виконання державних і регіональних програм. Тому Україна сподівається на результативне та довготривале партнерство з Данією, яке допоможе впровадити сучасні рішення та найкращі європейські практики, 

Повідомляється, що за підсумками зустрічі сторони визначили чотири ключові напрями співпраці:

  • водопостачання,
  • якість питної води,
  • зменшення забруднення,
  • водовідведення.

Для подальшої роботи буде створено раду та робочі групи, які детальніше опрацьовуватимуть ці напрями.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 21 січня затвердив порядок здійснення державного моніторингу у сферах питної води та питного водопостачання, водовідведення. 

Автор:
Світлана Манько