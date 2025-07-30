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В Украине утилизации подлежит около 8500 тонн химических веществ: какие регионы наиболее загрязнены

химические вещества, загрязнение, работник лаборатории
Украина загрязнена опасными химическими веществами. / Freepik

В Украине до сих пор хранится около 8500 тонн опасных химических веществ – преимущественно непригодных химических средств защиты растений (ХЗЗР) советских времен. Их неконтролируемое накопление представляет серьезную экологическую и санитарную угрозу.

Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на пресс-службу Государственной экологической инспекции Украины.

Часто эти токсичные отходы хранятся в ненадлежащих условиях: в случайных помещениях, заброшенных зданиях или даже под открытым небом. Это приводит к проникновению химикатов в почвы и подземные воды, накоплению их в экосистемах и организмах, а также к неконтролируемым химическим реакциям с образованием новых, неизвестных соединений, что усугубляет риски для здоровья людей.

По данным Национального управления отходами, к 2033 году в Украине подлежит утилизации около 8500 тонн таких опасных веществ. Наиболее поражены сельские районы, где ХЗЗР хранились без надлежащего учета и защиты.

Самые загрязненные регионы

По данным ОВА наибольшее количество непригодных ХЗВР находятся в следующих областях Украины:

  • Херсонская - 46%;
  • Сумская 22%;
  • Винницкая - 12%;
  • Житомирская - 8%;
  • Черкасская - 6%;
  • Николаевская - 6%.

В то же время, стоит отметить, что в ряде областей – Одесской, Тернопольской, Волынской, Львовской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской и Черновицкой – непригодные ХСЗР уже отсутствуют благодаря предварительным эффективным утилизации.

Фото 2 — В Украине утилизации подлежит около 8500 тонн химических веществ: какие регионы наиболее загрязнены

"В соответствии с распоряжением правительства и поручением Госэкоинспекции, областные администрации обязаны провести обследование мест хранения, инвентаризацию и разработать планы ликвидации и рекультивации загрязненных участков", - отметили в учреждении и добавили, что "ответственное обращение с опасными отходами" - ключ к безопасной окружающей среде".

Напомним, ущерб, нанесенный окружающей среде Украины в результате вооруженной агрессии РФ, составил 5,34 трлн грн. Наибольшие потери понесла атмосфера нашего государства.

Автор:
Татьяна Ковальчук