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В Украине утилизации подлежит около 8500 тонн химических веществ: какие регионы наиболее загрязнены
В Украине до сих пор хранится около 8500 тонн опасных химических веществ – преимущественно непригодных химических средств защиты растений (ХЗЗР) советских времен. Их неконтролируемое накопление представляет серьезную экологическую и санитарную угрозу.
Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на пресс-службу Государственной экологической инспекции Украины.
Часто эти токсичные отходы хранятся в ненадлежащих условиях: в случайных помещениях, заброшенных зданиях или даже под открытым небом. Это приводит к проникновению химикатов в почвы и подземные воды, накоплению их в экосистемах и организмах, а также к неконтролируемым химическим реакциям с образованием новых, неизвестных соединений, что усугубляет риски для здоровья людей.
По данным Национального управления отходами, к 2033 году в Украине подлежит утилизации около 8500 тонн таких опасных веществ. Наиболее поражены сельские районы, где ХЗЗР хранились без надлежащего учета и защиты.
Самые загрязненные регионы
По данным ОВА наибольшее количество непригодных ХЗВР находятся в следующих областях Украины:
- Херсонская - 46%;
- Сумская – 22%;
- Винницкая - 12%;
- Житомирская - 8%;
- Черкасская - 6%;
- Николаевская - 6%.
В то же время, стоит отметить, что в ряде областей – Одесской, Тернопольской, Волынской, Львовской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской и Черновицкой – непригодные ХСЗР уже отсутствуют благодаря предварительным эффективным утилизации.
"В соответствии с распоряжением правительства и поручением Госэкоинспекции, областные администрации обязаны провести обследование мест хранения, инвентаризацию и разработать планы ликвидации и рекультивации загрязненных участков", - отметили в учреждении и добавили, что "ответственное обращение с опасными отходами" - ключ к безопасной окружающей среде".
Напомним, ущерб, нанесенный окружающей среде Украины в результате вооруженной агрессии РФ, составил 5,34 трлн грн. Наибольшие потери понесла атмосфера нашего государства.