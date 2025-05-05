Загрязнение сельхозугодий из-за войны: более 600 тысяч воронок обнаружено на полях Николаевщины и Херсонщины

На деоккупированных территориях Николаевской и Херсонской областей зафиксировано более 600 тысяч воронок от снарядов и других взрывоопасных предметов. Военные действия привели к значительному загрязнению пахотных земель.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Об исследовании

Исследование проводилось с применением комплексного подхода, сочетающего анализ данных высокоточной спутниковой съемки с полевыми обследованиями и отбором проб почвы.

Работа выполнена по заказу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в поддержку инициатив Министерства экономики Украины и Министерства аграрной политики по разминированию и очистке сельскохозяйственных угодий.

Финансирование проекта обеспечили правительства Канады, Норвегии и Швейцарии.

В июне Общество исследователей Украины планирует представить денежную оценку потерь сельского хозяйства, вызванных деградацией почв в Херсонской и Николаевской областях.

Собранные данные станут основой оценки экологического потенциала пострадавших территорий.

Масштабы загрязнения пахотных земель

Николаевская область:

Общество исследователей Украины провело обследование 980 440 гектаров территорий в Николаевской области, подвергшихся значительным разрушениям, за исключением 40-километровой буферной прифронтовой зоны на юге региона.

В ходе исследования обнаружено более 306 тысяч воронок от снарядов и ракет диаметром от 0,5 до 50 метров.

Общий объем перемещенного взрывами почвы превысил 612 тысяч м³ .

Потенциально загрязненными могут быть до 18,8 тысяч гектаров. Для анализа содержания тяжелых металлов и агрохимического состава было отобрано 138 образцов почвы.

Херсонская область:

В Херсонской области исследование проводилось на освобожденной правобережной части, охватывающей Бериславский и Херсонский районы.

Ученые обследовали 263 860 гектаров территорий, зафиксировав значительно более высокую плотность взрывоопасных повреждений по сравнению с Николаевщиной.

Всего обнаружено 311,7 тысячи воронок от взрывов диаметром от 0,5 до 22,4 метра.

Объем перемещенного взрывами грунта составил 1,6 миллиона кубометров. Более 3,4 тысяч гектаров земли подверглись бомбтурбации, еще 7,3 тысячи гектаров уплотнены из-за движения тяжелой техники.

Вероятно, загрязненными могут быть почти 27 тысяч гектаров. Для анализа состояния почв отобрано 90 образцов на содержание тяжелых металлов и агрохимические характеристики.

Разминирование Украины

Отметим, Украина сейчас – одна из самых заминированных стран во всем мире. По данным ПРООН, в Украине площадь заминированной территории в 4,5 раза превышает размеры Швейцарии.

По обновленным данным, потребности на разминирование сократились на 4,8 миллиарда долларов по сравнению с предварительной оценкой расходов и сейчас составляют 29,8 миллиарда долларов США.

Всего с начала полномасштабной войны Украина потеряла 20,5% своих сельскохозяйственных земель, что существенно повлияло на аграрный сектор страны.