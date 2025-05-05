Забруднення сільгоспугідь через війну: понад 600 тисяч вирв виявлено на полях Миколаївщини та Херсонщини

На деокупованих територіях Миколаївської та Херсонської областей зафіксовано понад 600 тисяч вирв від снарядів та інших вибухонебезпечних предметів. Військові дії призвели до значного забруднення орних земель.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Про дослідження

Дослідження проводилося із застосуванням комплексного підходу, який поєднував аналіз даних високоточної супутникової зйомки з польовими обстеженнями та відбором проб ґрунту.

Роботу виконано на замовлення Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) на підтримку ініціатив Міністерства економіки України та Міністерства аграрної політики щодо розмінування та очищення сільськогосподарських угідь.

Фінансування проєкту забезпечили уряди Канади, Норвегії та Швейцарії.

У червні Товариство дослідників України планує представити грошову оцінку втрат сільського господарства, спричинених деградацією ґрунтів у Херсонській і Миколаївській областях.

Зібрані дані стануть основою для оцінки екологічного потенціалу постраждалих територій.

Масштаби забруднення орних земель

Миколаївська область:

Товариство дослідників України провело обстеження 980 440 гектарів територій у Миколаївській області, що зазнали значних руйнувань, за винятком 40-кілометрової буферної прифронтової зони на півдні регіону.

В ході дослідження виявлено понад 306 тисяч вирв від снарядів і ракет діаметром від 0,5 до 50 метрів.

Загальний обсяг переміщеного вибухами ґрунту перевищив 612 тисяч м³. Унаслідок бойових дій понад 2 334 гектари землі зазнали бомбтурбації, а ще понад 6 тисяч гектарів були ущільнені внаслідок руху важкої техніки.

Потенційно забрудненими можуть бути до 18,8 тисячі гектарів. Для аналізу вмісту важких металів та агрохімічного складу було відібрано 138 зразків ґрунту.

Херсонська область:

У Херсонській області дослідження проводили на звільненій правобережній частині, що охоплює Бериславський і Херсонський райони.

Науковці обстежили 263 860 гектарів територій, зафіксувавши значно вищу щільність вибухонебезпечних пошкоджень порівняно з Миколаївщиною.

Загалом виявлено 311,7 тисячі вирв від вибухів діаметром від 0,5 до 22,4 метра.

Обсяг переміщеного вибухами ґрунту склав 1,6 мільйона кубометрів. Більше ніж 3,4 тисячі гектарів землі зазнали бомбтурбації, ще 7,3 тисячі гектарів ущільнено через рух важкої техніки.

Ймовірно забрудненими можуть бути майже 27 тисяч гектарів. Для аналізу стану ґрунтів відібрано 90 зразків на вміст важких металів та агрохімічні характеристики.

Розмінування України

Зауважимо, Україна наразі - одна з найбільш замінованих країн у всьому світі. За даними ПРООН, в Україні площа замінованої території у 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

За оновленими даними, потреби на розмінування скоротилися на 4,8 мільярда доларів у порівнянні із попередньою оцінкою витрат, і наразі становлять 29,8 мільярда доларів США.

Всього з початку повномасштабної війни Україна втратила 20,5% своїх сільськогосподарських земель, що суттєво вплинуло на аграрний сектор країни.