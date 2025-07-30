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В Україні утилізації підлягає близько 8500 тонн хімічних речовин: які регіони найбільш забруднені

хімічні речовини, забруднення, працівник лабораторії
Україна забруднена небезпечними хімічними речовинами. / Freepik

В Україні досі зберігається близько 8500 тонн небезпечних хімічних речовин – переважно непридатних хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) радянських часів. Їхнє неконтрольоване накопичення становить серйозну екологічну та санітарну загрозу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної екологічної інспекції України.

Часто ці токсичні відходи зберігаються у неналежних умовах: у випадкових приміщеннях, покинутих будівлях або навіть просто неба. Це призводить до проникнення хімікатів у ґрунти та підземні води, накопичення їх в екосистемах та організмах, а також неконтрольованих хімічних реакцій з утворенням нових, невідомих сполук, що посилює ризики для здоров'я людей.

За даними Національного управління відходами, до 2033 року в Україні підлягає утилізації близько 8500 тонн таких небезпечних речовин. Найбільш ураженими є сільські райони, де ХЗЗР зберігалися без належного обліку та захисту.

Найзабрудненіші регіони

За даними ОВА найбільша кількість непридатних ХЗЗР знаходяться у наступних областях України:

  • Херсонська 46%; 
  • Сумська 22%; 
  • Вінницька 12%; 
  • Житомирська 8%; 
  • Черкаська 6%; 
  • Миколаївська 6%.

Водночас, варто зазначити, що у ряді областей – Одеській, Тернопільській, Волинській, Львівській, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Івано-Франківській та Чернівецькій – непридатні ХЗЗР вже відсутні завдяки попереднім ефективним заходам з утилізації.

Фото 2 — В Україні утилізації підлягає близько 8500 тонн хімічних речовин: які регіони найбільш забруднені

"Відповідно до розпорядження уряду та доручення Держекоінспекції, обласні адміністрації зобов’язані провести обстеження місць зберігання, інвентаризацію та розробити плани ліквідації і рекультивації забруднених ділянок", — зазначили в установі і додали, що "відповідальне поводження з небезпечними відходами — ключ до безпечного довкілля".

Нагадаємо, збитки, завдані довкіллю України внаслідок збройної агресії РФ, склали 5,34 трлн грн. Найбільших втрат зазнала атмосфера нашої держави. Зокрема збитки від засмічення земель та знищених рослин оцінюються у 1,22 і 1,03 трлн гривень відповідно.

Автор:
Тетяна Ковальчук