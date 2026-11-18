Правительство утвердило программу улучшения питьевого водоснабжения Украины до 2035 года. Документ определяет основные направления модернизации водной инфраструктуры, повышения качества питьевой воды и обеспечения ею украинских общин.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.

В ведомстве отмечают, что в настоящее время централизованным водоснабжением обеспечено 97,2% городов, 89% поселков и всего 26,2% сельских населенных пунктов. В то же время, 36% водопроводных сетей физически изношены, 70% насосных станций и почти все сооружения очистки воды нуждаются в реконструкции или модернизации.

«Мы должны перейти от точечного реагирования на проблемы водоснабжения к системному обновлению всей отрасли. Именно для этого нужна долгосрочная государственная программа, которая определяет приоритеты и направления модернизации инфраструктуры», – отметил замминистра Кирилл Фесик.

Что в документе

Основные направления программы:

строительство и модернизация водопроводных сетей и водозаборов;

реконструкция насосных станций и сооружений для очистки воды;

внедрение современных технологий водоподготовки и обеззараживания;

усиление лабораторного контроля качества питьевой воды;

повышение надежности систем водоснабжения

Отдельное направление — приближение украинской системы питьевого водоснабжения к европейским стандартам, в частности, требованиям Директивы ЕС 2020/2184 по качеству питьевой воды.

В Мининфраструктуре отмечается, что Программа закладывает основу для системного обновления отрасли до 2035 года. Следующий шаг – воплощение предусмотренных мер в конкретные инфраструктурные проекты в общинах.

Напомним, правительство готовит три пилотных проекта государственно-частного партнерства в Днепре, Хусте и Ужгороде. Они должны помочь модернизировать водоснабжение и канализацию, сократить энергопотребление и обеспечить более стабильную работу систем.