- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
В Украине утвердили программу улучшения питьевого водоснабжения: что предусмотрено
Правительство утвердило программу улучшения питьевого водоснабжения Украины до 2035 года. Документ определяет основные направления модернизации водной инфраструктуры, повышения качества питьевой воды и обеспечения ею украинских общин.
Как пишет Dilo, об этом сообщает Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.
В ведомстве отмечают, что в настоящее время централизованным водоснабжением обеспечено 97,2% городов, 89% поселков и всего 26,2% сельских населенных пунктов. В то же время, 36% водопроводных сетей физически изношены, 70% насосных станций и почти все сооружения очистки воды нуждаются в реконструкции или модернизации.
«Мы должны перейти от точечного реагирования на проблемы водоснабжения к системному обновлению всей отрасли. Именно для этого нужна долгосрочная государственная программа, которая определяет приоритеты и направления модернизации инфраструктуры», – отметил замминистра Кирилл Фесик.
Что в документе
Основные направления программы:
- строительство и модернизация водопроводных сетей и водозаборов;
- реконструкция насосных станций и сооружений для очистки воды;
- внедрение современных технологий водоподготовки и обеззараживания;
- усиление лабораторного контроля качества питьевой воды;
- повышение надежности систем водоснабжения
Отдельное направление — приближение украинской системы питьевого водоснабжения к европейским стандартам, в частности, требованиям Директивы ЕС 2020/2184 по качеству питьевой воды.
В Мининфраструктуре отмечается, что Программа закладывает основу для системного обновления отрасли до 2035 года. Следующий шаг – воплощение предусмотренных мер в конкретные инфраструктурные проекты в общинах.
Напомним, правительство готовит три пилотных проекта государственно-частного партнерства в Днепре, Хусте и Ужгороде. Они должны помочь модернизировать водоснабжение и канализацию, сократить энергопотребление и обеспечить более стабильную работу систем.