Уряд затвердив програму покращення питного водопостачання України до 2035 року.Документ визначає основні напрями модернізації водної інфраструктури, підвищення якості питної води та забезпечення нею українських громад.

Як пише Dilo, про це повідомляє Міністерство відновлення, інфраструктури та транспорту України

У відомстві зауважують, що наразі централізованим водопостачанням забезпечено 97,2% міст, 89% селищ і лише 26,2% сільських населених пунктів. Водночас 36% водопровідних мереж фізично зношені, 70% насосних станцій та майже всі споруди очищення води потребують реконструкції або модернізації.

«Ми маємо перейти від точкового реагування на проблеми водопостачання до системного оновлення всієї галузі. Саме для цього потрібна довгострокова державна програма, яка визначає пріоритети та напрями модернізації інфраструктури», — зазначив заступник міністра Кирило Фесик.

Що у документі

Основні напрями програми:

будівництво та модернізація водопровідних мереж і водозаборів;

реконструкція насосних станцій та споруд очищення води;

впровадження сучасних технологій водопідготовки та знезараження;

посилення лабораторного контролю якості питної води;

підвищення надійності систем водопостачання.

Окремий напрям — наближення української системи питного водопостачання до європейських стандартів, зокрема вимог Директиви ЄС 2020/2184 щодо якості питної води.

У Мінінфраструктури зауважують, що Програма закладає основу для системного оновлення галузі до 2035 року. Наступний крок — втілення передбачених заходів у конкретні інфраструктурні проєкти в громадах.

Нагадаємо, уряд готує три пілотні проєкти державно-приватного партнерства у Дніпрі, Хусті та Ужгороді. Вони мають допомогти модернізувати водопостачання й каналізацію, скоротити енергоспоживання та забезпечити стабільнішу роботу систем.