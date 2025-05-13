В Украине внедряется система автоматизированного учета потребления газа: что предусмотрено

Кабмин утвердил Положение об информационной базе данных потребления природного газа. Она создается для контроля использования импортированного и отечественного газа и предусматривает автоматизированный учет потребителей, объемов потребленного ресурса и участников рынка.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Контроль за газом

Информационная база данных потребления природного газа создается с целью усиленного контроля использования как импортируемого, так и отечественного природного газа. Она будет обеспечивать автоматизированный учет потребителей (объектов потребления), зафиксированных объемов потребленного ресурса, а также субъектов рынка, связанных с этими потребителями.

Владельцем информационной базы данных и всех исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности на ее программное обеспечение определено государство в лице Министерства энергетики.

Именно Минэнерго выступает держателем этой базы, тогда как функции администратора возложены на ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".

Напомним, в апреле 2025 года фактическая цена на природный газ, добытый в Украине, уменьшилась на 7,1% и составила 16 131 грн за 1 тыс. м³ по сравнению с мартом, когда цена достигала 17 362 грн за 1 тыс. м³.