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В Україні впроваджують систему автоматизованого обліку споживання газу: що передбачено

газ
Інформаційна база даних про споживання газу.

Кабмін затвердив Положення про інформаційну базу даних споживання природного газу. Вона створюється для контролю за використанням імпортованого та вітчизняного газу та передбачає автоматизований облік споживачів, обсягів спожитого ресурсу й учасників ринку.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Контроль за газом

Інформаційна база даних споживання природного газу створюється з метою посиленого контролю за використанням як імпортованого, так і вітчизняного природного газу. Вона забезпечуватиме автоматизований облік споживачів (об’єктів споживання), зафіксованих обсягів спожитого ресурсу, а також суб’єктів ринку, пов’язаних із цими споживачами.

Власником інформаційної бази даних і всіх виключних майнових прав інтелектуальної власності на її програмне забезпечення визначено державу в особі Міністерства енергетики.

Саме Міненерго виступає держателем цієї бази, тоді як функції адміністратора покладено на ТОВ "Оператор газотранспортної системи України".

Нагадаємо, у квітні 2025 року фактична ціна на природний газ, видобутий в Україні, зменшилася на 7,1%  і склала 16 131 грн за 1 тис. м³ порівняно з березнем, коли ціна сягала 17 362 грн за 1 тис. м³ .

Автор:
Ольга Опенько