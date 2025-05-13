В Україні впроваджують систему автоматизованого обліку споживання газу: що передбачено

Кабмін затвердив Положення про інформаційну базу даних споживання природного газу. Вона створюється для контролю за використанням імпортованого та вітчизняного газу та передбачає автоматизований облік споживачів, обсягів спожитого ресурсу й учасників ринку.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Контроль за газом

Інформаційна база даних споживання природного газу створюється з метою посиленого контролю за використанням як імпортованого, так і вітчизняного природного газу. Вона забезпечуватиме автоматизований облік споживачів (об’єктів споживання), зафіксованих обсягів спожитого ресурсу, а також суб’єктів ринку, пов’язаних із цими споживачами.

Власником інформаційної бази даних і всіх виключних майнових прав інтелектуальної власності на її програмне забезпечення визначено державу в особі Міністерства енергетики.

Саме Міненерго виступає держателем цієї бази, тоді як функції адміністратора покладено на ТОВ "Оператор газотранспортної системи України".

Нагадаємо, у квітні 2025 року фактична ціна на природний газ, видобутий в Україні, зменшилася на 7,1% і склала 16 131 грн за 1 тис. м³ порівняно з березнем, коли ціна сягала 17 362 грн за 1 тис. м³ .