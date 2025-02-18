В Украине введены новые нормы улучшения мобильной связи: что изменится для абонентов

Национальная комиссия электронных коммуникаций (НКЭК) утвердила порядок развертывания Small Cells. В Украине имплементирован европейский регламент относительно маломощных базовых станций. Таким образом, будет улучшено доступ к сети мобильной связи.

Об этом сообщает НКЭК .

Постановлением НКЕК от 12.02.2025 № 77 имплементирован в законодательство Украины европейский регламент по Small cells, которые обеспечат высококачественное, безопасное покрытие сотовой связи. Маломощные станции могут быть установлены как в помещении, так и вне его. Они дополнят операторскую сеть для улучшения покрытия.

Что такое Small Cells?

В Нацкомиссии пояснили, что маломощные базовые станции – это радиооборудование малой мощности для покрытия небольшой территории. Такое оборудование может быть установлено в помещении или на открытом воздухе.

Small cells может использоваться:

в бизнес-парках, офисных и торговых центрах;

пассажирских терминалах;

для развертывания частных сетей 4G и 5G;

для обеспечения достаточной емкости сетей в густонаселенных районах городов.

Операторы получили понятные правила, по которым может использоваться радиооборудование.

Что изменится абонентам?

По информации НКЭК, для абонентов это означает улучшение доступа к сети мобильного оператора там, где он был ограничен по причине недостаточной емкости сети или слабого сигнала, и повышению качества полученных услуг.

Напомним, три крупнейших украинских мобильных оператора с декабря 2024 года ввели на своих сетях VoLTE и VoWiFi – услуги, которые работают даже в условиях слабого сигнала.