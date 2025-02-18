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В Украине введены новые нормы улучшения мобильной связи: что изменится для абонентов
Национальная комиссия электронных коммуникаций (НКЭК) утвердила порядок развертывания Small Cells. В Украине имплементирован европейский регламент относительно маломощных базовых станций. Таким образом, будет улучшено доступ к сети мобильной связи.
Об этом сообщает НКЭК .
Постановлением НКЕК от 12.02.2025 № 77 имплементирован в законодательство Украины европейский регламент по Small cells, которые обеспечат высококачественное, безопасное покрытие сотовой связи. Маломощные станции могут быть установлены как в помещении, так и вне его. Они дополнят операторскую сеть для улучшения покрытия.
Что такое Small Cells?
В Нацкомиссии пояснили, что маломощные базовые станции – это радиооборудование малой мощности для покрытия небольшой территории. Такое оборудование может быть установлено в помещении или на открытом воздухе.
Small cells может использоваться:
- в бизнес-парках, офисных и торговых центрах;
- пассажирских терминалах;
- для развертывания частных сетей 4G и 5G;
- для обеспечения достаточной емкости сетей в густонаселенных районах городов.
Операторы получили понятные правила, по которым может использоваться радиооборудование.
Что изменится абонентам?
По информации НКЭК, для абонентов это означает улучшение доступа к сети мобильного оператора там, где он был ограничен по причине недостаточной емкости сети или слабого сигнала, и повышению качества полученных услуг.
Напомним, три крупнейших украинских мобильных оператора с декабря 2024 года ввели на своих сетях VoLTE и VoWiFi – услуги, которые работают даже в условиях слабого сигнала.