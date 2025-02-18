В Україні запровадили нові норми покращення мобільного зв'язку: що зміниться для абонентів

Національна комісія електронних комунікацій (НКЕК) затвердила порядок розгортання Small cells. В Україні імплементовано європейський регламент щодо малопотужних базових станцій. Таким чином буде покращення доступу до мережі мобільного зв’язку.

Про це повідомляє НКЕК.

Постановою НКЕК від 12.02.2025 № 77 імплементовано у законодавство України європейський регламент щодо Small cells, які забезпечать високоякісне, безпечне покриття стільникового зв’язку. Малопотужні станції можуть бути встановлені як в приміщенні, так і поза ним. Вони доповнять операторську мережу для покращення покриття.

Що таке Small cells?

У Нацкомісії пояснили, що малопотужні базові станції — це радіообладнання малої потужності для покриття невеликої території. Таке обладнання може бути встановлене у приміщенні або на відкритому повітрі.

Small cells може використовуватися:

у бізнес-парках, офісних та торговельних центрах;

пасажирських терміналах;

для розгортання приватних мереж 4G та 5G;

для забезпечення достатньої ємності мереж у густонаселених районах міст.

Оператори отримали зрозумілі правила, за якими може використовуватись таке радіообладнання.

Що зміниться для абонентів?

За інформацією НКЕК, для абонентів це означатиме покращення доступу до мережі мобільного оператора там, де він був обмежений з причин недостатньої ємності мережі або слабкого сигналу, і підвищення якості отриманих послуг.

Нагадаємо, три найбільші українські мобільні оператори з грудня 2024 року запровадили на своїх мережах VoLTE та VoWiFi – послуги, які працюють навіть в умовах слабкого сигналу.