В Украине за $40 млн построят первый завод по производству соевого белкового концентрата

Агропромышленный холдинг "Астарта-Киев" и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали соглашение на 40 млн. долларов. За эти средства будет построен первый в Украине завод по производству белкового соевого концентрата.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Ожидается, что проект будет способствовать росту занятости, повышению производительности сельского хозяйства и стимулированию экономического роста. Пакет финансирования включает ссуду на сумму 27 млн долларов с собственного счета IFC и льготный заем на сумму 13 млн долларов от правительства Нидерландов.

По оценкам международной финансовой корпорации, эти инвестиции в общей сложности принесут 680 млн долларов поступлений в экономику Украины и создадут около 3 000 рабочих мест. Завод также будет производить соевую мелассу, побочный продукт производства для собственных нужд в биогазе.

" Эта инвестиция — пример того, как стратегическое международное партнерство превращает вызовы в долгосрочные возможности для Украины. Запуская первое в стране производство соевого протеинового концентрата, мы интегрируем наше государство в мировые продовольственные цепи, способствуем экономическому восстановлению, модернизации промышленности и созданию новых рабочих мест. Астарта реализует этот проект как часть стратегии устойчивого развития агробизнеса", - отметил Виктор Иванчик, генеральный директор и учредитель "Астарты".

Кроме того, благодаря проекту поддержку получат фермер путем расширения базы поставщиков и увеличения закупок на рынке. IFC сотрудничала с агрохолдингом "Астарта-Киев" на протяжении всего инвестиционного процесса, оказывая консультационную поддержку для оценки мирового спроса на соевый белковый концентрат и усовершенствование бизнес-плана компании.

IFC в партнерстве с правительством Чехии будет поддерживать украинскую компанию в проведении исследования рынка и целесообразности производства комбикормов в Украине, а также консультировать местные общины, молодежь, работников старшего возраста и будет способствовать реинтеграции ветеранов.

Справочно

"Астарта-Киев" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг в Украине, публичная европейская компания, ведущая социально-ответственный бизнес и производящая продовольственные товары с ориентацией на глобальные рынки. Основная деятельность сконцентрирована в растениеводстве, сахарной промышленности, молочном животноводстве, сфере переработки сои, зерновой логистике, биоэнергетике.

Международная финансовая корпорация (IFC) – член группы Всемирного банка – крупнейшее мировое учреждение развития, сосредоточенное на частном секторе на развивающихся рынках. Работает в более чем 100 странах. Программа ERA IFC для Украины поддерживает критически важные сектора экономики, в частности агробизнес.

Напомним, в Черновицкой области будет создан новый индустриальный парк под названием "Фруктовая индустрия". Ожидается, что он создаст около 540 новых рабочих мест. Специализация парка будет включать промышленную переработку плодово-ягодной продукции.