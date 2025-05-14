В Україні за $40 млн збудують перший завод з виробництва соєвого білкового концентрату

Агропромисловий холдинг "Астарта-Київ" та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали угоду на 40 млн доларів. За ці кошти буде побудований перший в Україні завод з виробництва соєвого білкового концентрату.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Очікується, що проєкт сприятиме зростанню зайнятості, підвищенню продуктивності сільського господарства та стимулюванню економічного зростання. Пакет фінансування включає позику на суму 27 млн доларів з власного рахунку IFC та пільгову позику на суму 13 млн доларів від уряду Нідерландів.

За оцінками міжнародної фінансової корпорації, ці інвестиції в цілому принесуть 680 млн доларів надходжень в економіку України та створять близько 3 000 робочих місць. Завод також вироблятиме соєву мелясу, побічний продукт виробництва, для власних потреб у біогазі.

"Ця інвестиція — приклад того, як стратегічне міжнародне партнерство перетворює виклики на довгострокові можливості для України. Запускаючи перше в країні виробництво соєвого протеїнового концентрату, ми інтегруємо нашу державу у світові продовольчі ланцюги, сприяємо економічному відновленню, модернізації промисловості та створенню нових робочих місць. Астарта реалізовує цей проєкт як частину стратегії сталого розвитку агробізнесу", — зазначив Віктор Іванчик, генеральний директор та засновник "Астарти".

Крім того, завдяки проєкту підтримку отримають фермер шляхом розширення бази постачальників та збільшення закупівель на ринку. IFC співпрацювала з агрохолдингом "Астарта-Київ" протягом усього інвестиційного процесу, надаючи консультаційну підтримку для оцінки світового попиту на соєвий білковий концентрат та вдосконалення бізнес-плану компанії.

IFC у партнерстві з урядом Чехії підтримуватиме українську компанію у проведенні дослідження ринку та доцільності виробництва комбікормів в Україні, а також надаватиме консультації місцевим громадам, молоді, працівникам старшого віку та сприятиме реінтеграції ветеранів.

Довідково

"Астарта-Київ" – вертикально інтегрований агропромисловий холдинг в Україні, публічна європейська компанія, яка веде соціально-відповідальний бізнес і виробляє продовольчі товари з орієнтацією на глобальні ринки. Основна діяльність сконцентрована у рослинництві, цукровій промисловості, молочному тваринництві, сфері переробки сої, зерновій логістиці, біоенергетиці.

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) – член групи Світового банку – найбільша світова установа розвитку, що зосереджена на приватному секторі на ринках, що розвиваються. Працює у понад 100 країнах. Програма ERA IFC для України підтримує критично важливі сектори економіки, зокрема, агробізнес.

Нагадаємо, у Чернівецькії області буде створено новий індустріальний парк з назвою "Фруктова індустрія". Очікується, що він створить близько 540 нових робочих місць. Спеціалізація парку охоплюватиме промислову переробку плодово-ягідної продукції.