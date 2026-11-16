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В Украине запускают единую базу цен на стройматериалы: что изменится для рынка
С 1 января 2027 года в Украине заработает как аналитический инструмент База данных цен на строительную продукцию.
Как сообщает Dilo, об этом пишет Интерфакс Украина, со ссылкой на Минрегион после онлайн-встречи с представителями почти 500 общин, заказчиков и исполнителей строительных работ.
Запуск реестра стал одним из главных результатов реформы ценообразования в строительстве, принятой правительственным постановлением №1512 в ноябре 2025 года.
Как будет работать база
До конца 2026 года будет продолжаться первоначальное наполнение базы информации из отчетов и прайс-листов производителей и поставщиков.
Уже с 1 января 2027 г. в системе начнут публиковать средние цены на строительную продукцию, что позволит заказчикам и участникам тендеров сравнивать рыночные предложения.
Следующий этап реформы стартует с 1 августа 2027 — тогда заработает единый порядок анализа цен для всех объектов независимо от их сметной стоимости. Ресурсы будут распределяться по трем категориям:
- 60% - ценообразующие;
- 35% - второстепенные;
- 5% — не подлежащие анализу.
В министерстве подчеркивают, что для корректной работы системы база отражает реальную рыночную картину в каждой области.
Для этого ведомство совместно с общинами будет активно привлекать местных производителей и поставщиков стройматериалов к внесению актуальных прайс-листов.
Напомним, в апреле Министерство развития общин и территорий Украины запустило тестирование базы данных цен на строительную продукцию с применением Кодификатора строительной продукции.