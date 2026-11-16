UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,43

+0,04

EUR

50,22

--0,12

Наличный курс:

USD

46,15

46,00

EUR

51,15

50,90

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

В Украине запускают единую базу цен на стройматериалы: что изменится для рынка

строительство
Производителей стройматериалов привлекут к формированию единой ценовой базы / Depositphotos

С 1 января 2027 года в Украине заработает как аналитический инструмент База данных цен на строительную продукцию.

Как сообщает Dilo, об этом пишет Интерфакс Украина, со ссылкой на Минрегион после онлайн-встречи с представителями почти 500 общин, заказчиков и исполнителей строительных работ.

Запуск реестра стал одним из главных результатов реформы ценообразования в строительстве, принятой правительственным постановлением №1512 в ноябре 2025 года.

Как будет работать база

До конца 2026 года будет продолжаться первоначальное наполнение базы информации из отчетов и прайс-листов производителей и поставщиков.

Уже с 1 января 2027 г. в системе начнут публиковать средние цены на строительную продукцию, что позволит заказчикам и участникам тендеров сравнивать рыночные предложения.

Следующий этап реформы стартует с 1 августа 2027 — тогда заработает единый порядок анализа цен для всех объектов независимо от их сметной стоимости. Ресурсы будут распределяться по трем категориям:

  • 60% - ценообразующие;
  • 35% - второстепенные;
  • 5% не подлежащие анализу.

В министерстве подчеркивают, что для корректной работы системы база отражает реальную рыночную картину в каждой области.

Для этого ведомство совместно с общинами будет активно привлекать местных производителей и поставщиков стройматериалов к внесению актуальных прайс-листов.

Напомним, в апреле Министерство развития общин и территорий Украины запустило тестирование базы данных цен на строительную продукцию с применением Кодификатора строительной продукции.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности