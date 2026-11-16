В Украине запускают единую базу цен на стройматериалы: что изменится для рынка

С 1 января 2027 года в Украине заработает как аналитический инструмент База данных цен на строительную продукцию.

Как сообщает Dilo, об этом пишет Интерфакс Украина, со ссылкой на Минрегион после онлайн-встречи с представителями почти 500 общин, заказчиков и исполнителей строительных работ.

Запуск реестра стал одним из главных результатов реформы ценообразования в строительстве, принятой правительственным постановлением №1512 в ноябре 2025 года.

Как будет работать база

До конца 2026 года будет продолжаться первоначальное наполнение базы информации из отчетов и прайс-листов производителей и поставщиков.

Уже с 1 января 2027 г. в системе начнут публиковать средние цены на строительную продукцию, что позволит заказчикам и участникам тендеров сравнивать рыночные предложения.

Следующий этап реформы стартует с 1 августа 2027 — тогда заработает единый порядок анализа цен для всех объектов независимо от их сметной стоимости. Ресурсы будут распределяться по трем категориям:

60% - ценообразующие;

35% - второстепенные;

5% — не подлежащие анализу.

В министерстве подчеркивают, что для корректной работы системы база отражает реальную рыночную картину в каждой области.

Для этого ведомство совместно с общинами будет активно привлекать местных производителей и поставщиков стройматериалов к внесению актуальных прайс-листов.

Напомним, в апреле Министерство развития общин и территорий Украины запустило тестирование базы данных цен на строительную продукцию с применением Кодификатора строительной продукции.