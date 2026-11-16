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В Україні запускають єдину базу цін на будматеріали: що зміниться для ринку

будівництво
Виробників будматеріалів залучать до формування єдиної бази цін / Depositphotos

З 1 січня 2027 року в Україні запрацює як аналітичний інструмент База даних цін на будівельну продукцію.

Як повідомляє Dilo, про це пише Інтерфакс Україна, з посиланням на Мінрегіону після онлайн-зустрічі з представниками майже 500 громад, замовників і виконавців будівельних робіт.

Запуск реєстру став одним із головних результатів реформи ціноутворення у будівництві, ухваленої урядовою постановою № 1512 у листопаді 2025 року.

Як працюватиме база

До кінця 2026 року триватиме первинне наповнення бази інформацією зі звітів та прайс-листів виробників і постачальників.

Уже з 1 січня 2027 року в системі почнуть публікувати середні ціни на будівельну продукцію, що дозволить замовникам та учасникам тендерів порівнювати ринкові пропозиції.

Наступний етап реформи стартує з 1 серпня 2027 року — тоді запрацює єдиний порядок аналізу цін для всіх об'єктів незалежно від їхньої кошторисної вартості. Ресурси розподілятимуть за трьома категоріями:

  • 60% — ціноутворюючі;
  • 35% — другорядні;
  • 5% — ті, що не підлягають аналізу.

У міністерстві підкреслюють, що для коректної роботи системи база має відображати реальну ринкову картину в кожній області.

Для цього відомство спільно з громадами активніше залучатиме місцевих виробників та постачальників будматеріалів до внесення актуальних прайс-листів.

Нагадаємо, в квітні Міністерство розвитку громад та територій України запустило тестування Бази даних цін на будівельну продукцію із застосуванням Кодифікатора будівельної продукції.

Автор:
Тетяна Бесараб

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