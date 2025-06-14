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В Украину вернули тела еще 1200 погибших, продолжается идентификация

обмен телами
Проводится экспертиза и идентификация тел/КШППВ

14 июня Украина получила от российской стороны тела еще 1200 погибших, которые, по данным РФ, являются украинскими гражданами, в том числе военнослужащими. Репатриация осуществлена в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Координационного штаба по обращению с военнопленными (КШППВ).

В ближайшее время следователи вместе с экспертами МВД проведут необходимые экспертизы и идентификацию тел.

Репатриационные мероприятия стали возможны благодаря скоординированной работе представителей штаба, Службы безопасности Украины, Вооруженных Сил, МВД, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата Уполномоченного по лицам пропавших без вести, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны.

В штабе выразили благодарность Международному Комитету Красного Креста за содействие, а также личному составу Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ и Объединенному центру обеспечения ЦВД, отвечающих за транспортировку тел в специализированные государственные учреждения и передачу их представителям правоохранительных органов и судебно-медицинской эксперты.

Напомним, согласно договоренностям в Стамбуле 13 июня в Украину вернули тела 1200 погибших воинов, а 11 июня в Украину вернули тела 1212 павших защитников.

Автор:
Татьяна Гойденко