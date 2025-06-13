В Украину вернули тела 1200 погибших защитников

В пятницу, 13 июня, по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1200 погибших воинов. Репатриация прошла согласно договоренностям в Стамбуле.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

По утверждению российской стороны тела принадлежат гражданам Украины, в частности, военнослужащим.

Отмечается, что тела удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по обстоятельствам пропавших без вести.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Далее следователи правоохранительных органов и экспертные учреждения МВД проведут необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

"Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста. Отдельная благодарность личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе

Напомним, в среду, 11 июня, по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1212 павших защитников .

Ранее, 8 апреля, в результате проведенных репатриационных мероприятий в Украину были возвращены тела 909 погибших военнослужащих, защищая страну.