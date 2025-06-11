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Украина вернула тела 1212 погибших защитников

обмен телами
Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

В среду, 11 июня, по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1212 павших защитников.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что погибшие украинские военнослужащие держали фронт в Курщине, ⁠Харьковщине, Луганщине, Донбасе, Запорожской области и Херсонщине.

Фото 2 — Украина вернула тела 1212 погибших защитников
Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Павших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по обстоятельствам пропавших без вести.

Фото 3 — Украина вернула тела 1212 погибших защитников
Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

В штабе отметили, что следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки установят личности погибших.

!8 апреля в результате проведенных репатриационных мероприятий в Украину были возвращены тела 909 военнослужащих, погибших, защищая страну.

Напомним, обмен тел состоялся в рамках последних договоренностей делегаций Украины и России в Стамбуле. Перед этим также состоялись два этапа обмена военнопленных.

9 июня в Украинувернули группу пленных защитников в возрасте до 25 лет. На следующий день — группу тяжелораненых и больных украинских военных .

Автор:
Светлана Манько