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Украина вернула тела 1212 погибших защитников
В среду, 11 июня, по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1212 павших защитников.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Отмечается, что погибшие украинские военнослужащие держали фронт в Курщине, Харьковщине, Луганщине, Донбасе, Запорожской области и Херсонщине.
Павших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по обстоятельствам пропавших без вести.
В штабе отметили, что следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки установят личности погибших.
!8 апреля в результате проведенных репатриационных мероприятий в Украину были возвращены тела 909 военнослужащих, погибших, защищая страну.
Напомним, обмен тел состоялся в рамках последних договоренностей делегаций Украины и России в Стамбуле. Перед этим также состоялись два этапа обмена военнопленных.
9 июня в Украинувернули группу пленных защитников в возрасте до 25 лет. На следующий день — группу тяжелораненых и больных украинских военных .