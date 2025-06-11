Україна повернула тіла 1212 полеглих захисників

У середу, 11 червня, за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що полеглі українські військовослужбовці тримали фронт на Курщині, ⁠Харківщині, Луганщині, Донеччині, Запорізькій області та Херсонщині.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Полеглих оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

У штабі зауважили, що слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни встановлять особи загиблих.

!8 квітня у результаті проведених репатріаційних заходів в Україну було повернуто тіла 909 військовослужбовців, які загинули, захищаючи країну.

Нагадаємо, обмін тіл відбувся в межах останніх домовленостей делегацій України та Росії у Стамбулі. Перед цим також відбулися два етапи обміну військовополонених.

9 червня, в Україну повернули групу полонених захисників віком до 25 років. Наступного дня — групу важкопоранених і хворих українських військових.