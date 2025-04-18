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В Україну повернули тіла 909 полеглих захисників

обмін тілами
В Україну повернули тіла полеглих захисників / Координаційний штаб

У результаті проведених репатріаційних заходів в Україну було повернуто тіла 909 військовослужбовців, які загинули, захищаючи країну.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Серед полеглих — оборонці, які загинули на різних напрямках фронту: Курахівському, Покровському, Бахмутському, Вугледарському, Луганському, Запорізькому, Сумському та Харківському. Також були повернуті тіла з моргів на території Російської Федерації.

Повернення тіл стало можливим завдяки злагодженій роботі фахівців Координаційного штабу, Об’єднаного центру при Службі безпеки України, Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти, Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також інших структур сектору безпеки та оборони.

Збройні Сили України здійснюють транспортування тіл до відповідних державних установ. Загиблих передають представникам правоохоронних органів та судово-медичної експертизи. У подальшому слідчі спільно з експертами МВС працюватимуть над встановленням осіб полеглих воїнів у найкоротші терміни.

Нагадаємо, аналогічну кількість тіл військових, загиблих на війні, повернули додому 28 березня.

Автор:
Тетяна Гойденко