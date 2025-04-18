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В Украину вернули тела 909 павших защитников

обмен телами
В Украину вернули тела павших защитников/Координационный штаб

В результате проведенных репатриационных мероприятий в Украину были возвращены тела 909 погибших военнослужащих, защищая страну.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Среди павших — защитники, погибшие на разных направлениях фронта: Кураховском, Покровском, Бахмутском, Угледарском, Луганском, Запорожском, Сумском и Харьковском. Также были возвращены тела из моргов на территории Российской Федерации.

Возвращение тел стало возможным благодаря слаженной работе специалистов Координационного штаба, Объединенного центра при Службе безопасности Украины, Вооруженных Сил Украины, Министерства внутренних дел, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по лицам пропавших без вести, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Вооруженные Силы Украины осуществляют транспортировку тел в соответствующие государственные учреждения.

Напомним, аналогичное количество тел в военных, погибших на войне, вернули домой 28 марта.

Автор:
Татьяна Гойденко