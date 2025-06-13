В Україну повернули тіла 1200 загиблих захисників

У пʼятницю, 13 червня, за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1200 загиблих воїнів. Репатріація відбулася згідно з домовленостями у Стамбулі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям.

Зазначається, що тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, МВС, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Далі слідчі правоохоронних органів та експертні установи МВС проведуть необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

"Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста. Окрема подяка особовому складу Збройних сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ", - йдеться у повідомленні штабу.

Нагадаємо, у середу, 11 червня, за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників.

Раніше, 8 квітня, у результаті проведених репатріаційних заходів в Україну було повернуто тіла 909 військовослужбовців, які загинули, захищаючи країну.