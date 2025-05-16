Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,47

--0,07

EUR

46,38

--0,21

Наличный курс:

USD

41,50

41,43

EUR

46,75

46,60

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украину вернули тела еще 909 павших защитников

Координационный штаб
В Украину вернули тела павших защитников/Координационный штаб

Украина продолжает репатриацию погибших защитников. Еще 909 тел украинских защитников были возвращены домой.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Репатриация тел военных

Среди 909 возвращенных "на щите" украинских защитников — павшие воины, оборонявшие Украину на:

  • Кураховском;
  • Покровском;
  • Бахмутском;
  • Угледарском;
  • Луганском;
  • Запорожском;
  • Сумском;
  • Харьковском направлениях,
  • а также тела, передаваемые из моргов на территории РФ.

Павших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при ВБ Украины, Вооруженных сил Украины, МВД Украины, Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата уполномоченного по обстоятельствам пропавших без вести СИУ.

В Штабе по вопросам обращения с павшими выразили благодарность всем, кто присоединился к этому процессу.

Фото 2 — В Украину вернули тела еще 909 павших защитников

Напомним, аналогичное количество тел военных погибших на войне, вернули домой 28 марта и 18 апреля.

Автор:
Ольга Опенько