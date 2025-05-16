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В Украину вернули тела еще 909 павших защитников
Украина продолжает репатриацию погибших защитников. Еще 909 тел украинских защитников были возвращены домой.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Координационного штаба по обращению с военнопленными.
Репатриация тел военных
Среди 909 возвращенных "на щите" украинских защитников — павшие воины, оборонявшие Украину на:
- Кураховском;
- Покровском;
- Бахмутском;
- Угледарском;
- Луганском;
- Запорожском;
- Сумском;
- Харьковском направлениях,
- а также тела, передаваемые из моргов на территории РФ.
Павших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при ВБ Украины, Вооруженных сил Украины, МВД Украины, Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата уполномоченного по обстоятельствам пропавших без вести СИУ.
В Штабе по вопросам обращения с павшими выразили благодарность всем, кто присоединился к этому процессу.
Напомним, аналогичное количество тел военных погибших на войне, вернули домой 28 марта и 18 апреля.