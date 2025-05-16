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В Україну повернули тіла ще 909 полеглих захисників
Україна продовжує репатріацію загиблих захисників. Ще 909 тіл українських захисників було повернуто додому.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Репатріація тіл військових
Серед 909 повернених "на щиті" українських захисників – полеглі воїни, які обороняли Україну на:
- Курахівському;
- Покровському;
- Бахмутському;
- Вугледарському;
- Луганському;
- Запорізькому;
- Сумському;
- Харківському напрямках,
- а також тіла, передані з моргів на території РФ.
Полеглих оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних сил України, МВС України, Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.
У Штабі з питань поводження з полеглими висловили вдячність усім, хто долучився до цього процесу.
Нагадаємо, аналогічну кількість тіл військових загиблих на війні, повернули додому 28 березня та 18 квітня.