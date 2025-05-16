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В Україну повернули тіла ще 909 полеглих захисників

Координаційний штаб
В Україну повернули тіла полеглих захисників / Координаційний штаб

Україна продовжує репатріацію загиблих захисників. Ще 909 тіл українських захисників було повернуто додому.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Репатріація тіл військових

Серед 909 повернених "на щиті" українських захисників – полеглі воїни, які обороняли Україну на:

  • Курахівському; 
  • Покровському; 
  • Бахмутському;
  •  Вугледарському; 
  • Луганському; 
  • Запорізькому; 
  • Сумському; 
  • Харківському напрямках, 
  • а також тіла, передані з моргів на території РФ.

Полеглих оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних сил України, МВС України, Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

У Штабі з питань поводження з полеглими висловили вдячність усім, хто долучився до цього процесу.

Фото 2 — В Україну повернули тіла ще 909 полеглих захисників

Нагадаємо, аналогічну кількість тіл військових загиблих на війні, повернули додому 28 березня та 18 квітня.

Автор:
Ольга Опенько