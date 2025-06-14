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В Україну повернули тіла ще 1200 загиблих, триває ідентифікація

обмін тілами
Проводиться експертиза та ідентифікація тіл / КШППВ

14 червня Україна отримала від російської сторони тіла ще 1200 загиблих, які, за даними РФ, є українськими громадянами, зокрема військовослужбовцями. Репатріацію здійснено в межах домовленостей, досягнутих у Стамбулі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Найближчим часом слідчі разом з експертами МВС проведуть необхідні експертизи та ідентифікацію тіл. 

Репатріаційні заходи стали можливими завдяки скоординованій роботі представників штабу, Служби безпеки України, Збройних Сил, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти, ДСНС та інших структур сектору безпеки та оборони.

У штабі висловили вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння, а також особовому складу Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ та Обʼєднаному центру забезпечення ЦВС, які відповідають за транспортування тіл до спеціалізованих державних установ і передачу їх представникам правоохоронних органів та судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, згідно з домовленостями у Стамбулі 13 червня в Україну повернули тіла 1200 загиблих воїнів, а11 червня в Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників.

Автор:
Тетяна Гойденко