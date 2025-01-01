В Винницкой области подорвали директора агрокомпании Порошенко вместе с охранником: подробности убийства

Директор продовольственной компании "Подолье" (поселок Крыжополь Винницкой области) Михаил Вдовцов погиб в результате взрыва в офисе компании 31 декабря. Об этом говорится в ее сообщении. Вместе с Вдовцовым погиб и его заместитель по вопросам безопасности Виталий Шкатула.

"Страшная трагедия унесла жизни наших сотрудников. Коллектив группы "Укрпроминвест-Агро" глубоко унывает вместе с родными погибших. Невозможно выразить боль, сопровождающую трагическую утрату наших коллег. Причины трагедии выясняются правоохранительными органами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сам офис "Подолья" закрыт "до установления всех обстоятельств", а сотрудникам обеспечена помощь психологов. Прощание и погребение погибших состоится в четверг, 2 января. Вдовцова проводят в последний путь в селе Должок в 10:00. Прощание со Шкатулой состоится в селе Городковка.

В свою очередь, в Главном управлении полиции в Винницкой области сообщили, что из-за взрыва в Крыжополе начали расследование по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

По предварительной информации, 31 декабря около 12:00 бывший работник предприятия зашел в кабинет руководителя, после чего произошел взрыв на месте происшествия.

Как сообщает "Суспільне Винница", третьим погибшим был Виталий Ткач, которого называют соучредителем благотворительной организации "Благодар Винниччины". Другим ее соучредителем был, собственно, Вдовцов. В кабинете же, вероятно, взорвалась граната. В свою очередь, госпитализирован был, по данным издания, один из депутатов Крыжопольского поселкового совета. Угрозы его жизни нет.

Также сообщается, что незадолго до события Ткач опубликовал на своей странице в Facebook пост со следующими словами: "Рано или поздно все посетят ресторан "Карма". Там нет меню, тебе просто принесут то, что ты заслужил". Впрочем, сейчас это сообщение недоступно, по крайней мере публично.

Отметим, что владельцем ПК "Подолье" является старший сын пятого президента Украины Алексей Порошенко. Примечательно также, что здание компании, где и произошло событие, расположено на улице, которая носит имя Алексея Порошенко-старшего — отца экс-президента.

"УПИ-Агро" является одним из крупнейших аграрных холдингов Украины. В 2019 году Петр Порошенко вышел из его учредителей, а конечным бенефициаром стал Алексей Порошенко-младший.