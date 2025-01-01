На Вінниччині підірвали директора агрокомпанії Порошенка разом з охоронцем: подробиці вбивства

Директор продовольчої компанії "Поділля" (селище Крижопіль Вінницької області) Михайло Вдовцов загинув в результаті вибуху в офісі компанії 31 грудня. Про це йдеться у її повідомленні. Разом із Вдовцовим загинув і його заступник з питань безпеки Віталій Шкатула.

"Страшна трагедія забрала життя наших співробітників. Колектив групи "Укрпромінвест-Агро" глибоко сумує разом із рідними загиблих. Неможливо висловити біль, який супроводжує трагічну втрату наших колег. Причини трагедії зʼясовуються правоохоронними органами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сам офіс "Поділля" зачинено "до встановлення всіх обставин", а співробітникам забезпечена допомога фахових психологів. Прощання та поховання загиблих відбудеться у четвер, 2 січня. Вдовцова проводитимуть в останню путь у селі Довжок о 10:00. Прощання з Шкатулою відбудеться у селі Городківка.

В свою чергу, в Головному управлінні поліції у Вінницькій області повідомили, що через вибух у Крижополі розпочали розслідування за частиною 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

За попередньою інформацією, 31 грудня близько 12:00 колишній працівник підприємства зайшов до кабінету керівника, після чого відбувся вибух. Внаслідок цього обидва загинули на місці події. Ще один чоловік помер під час надання медичної допомоги. Ще один потерпілий отримав травми та був госпіталізований.

Як повідомляє "Суспільне Вінниця", третім загиблим був Віталій Ткач, якого називають співзасновником благодійної організації "Благодар Вінниччини". Іншим її співзасновником був, власне, Вдовцов. В кабінеті ж, імовірно, вибухнула граната. Госпіталізованою особою, за даними видання, є один з депутатів Крижопільської селищної ради. Загрози його життю немає.

Також повідомляється, що незадовго до події Ткач опублікував на своїй сторінці у Facebook пост з такими словами: "Рано чи пізно усі відвідають ресторан "Карма". Там немає меню, тобі просто принесуть те, що ти заслужив". Втім, наразі цей допис недоступний, принаймні публічно.

Зазначимо, що власником ПК "Поділля" є старший син п'ятого президента України Олексій Порошенко. Примітно також, що будівля компанії, де і сталася подія, розташована на вулиці, яка нині носить ім'я Олексія Порошенка-старшого - батька екс-президента.

"УПІ-Агро" є одним з найбільших аграрних холдингів України. В 2019 році Петро Порошенко вийшов з його засновників, а кінцевим бенефіціаром став саме Олексій Порошенко-молодший.