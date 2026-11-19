В Украине проходит осенняя кампания по зарыблению водоемов, в рамках которой у озера и водохранилища Одесщины, Львовщины и Киевщины выпустили десятки тонн молодежи толстолоба, карпа и белого амура.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Госрыбагентство.

Какие водоемы зарыбили

В Одесской области завершили зарыбление озера Кагул. Туда выпустили более 2,5 млн. молодых рыб общим весом 52 584 кг. Среди них – толстолоб, белый амур и карп.

Во Львовской области рыбу выпустили в Гамалеевское водохранилище: 1200 кг толстолоба, 910 кг карпа (сазана) и 40 кг белого амура.

В Киевской области зарыбили три водохранилища. В Каневское водохранилище выпустили 12 800 кг рыбы: 8177 кг толстолоба (31 450 экземпляров), 2790 кг белого амура (11 160 экземпляров) и 1833 кг карпа (6110 экземпляров).

Косовское водохранилище пополнили 46 600 экземпляров рыб общим весом 6110 кг. В частности, выпустили 41 000 толстолобов (4510 кг), 12 000 карпов (1200 кг) и 4000 белых амуров (400 кг).

Еще 3660 кг рыбы выпустили в Лобачевское водохранилище. Это 13 700 экземпляров: 2860 кг толстолоба (11 000 экземпляров), 750 кг карпа (2500 экземпляров), а также 50 кг белого амура (200 экземпляров).

Кто финансирует зарыбление

Работы проводят на средства предприятий, работающих на землях водного фонда, и пользователей специальных товарных рыбных хозяйств.

За процессом следят комиссии с участием представителей рыбоохранных патрулей Госрыбагентства. Они проверяют количество и виды рыб, а также соблюдение требований к их выпуску.

"Зарыбление является стратегически важным как для рыбного хозяйства, так и для экосистемы страны в целом. Продолжающаяся полномасштабная война внесла свои коррективы в этот процесс", - отметил глава Госрыбагентства Игорь Клименок.

Напомним, в ноябре также зарыбили Каменское водохранилище в Кировоградской области, куда выпустили 36 535 кг молодой рыбы. В водоем вселили карпа, толстолоба и белого амура.