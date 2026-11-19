В Україні триває осіння кампанія з зариблення водойм, у межах якої в озера та водосховища Одещини, Львівщини та Київщини випустили десятки тонн молоді товстолоба, коропа та білого амура.

Як пише Dilo, про це повідомляє Держрибагентство.

Які водойми зарибили

На Одещині завершили зариблення озера Кагул. Туди випустили понад 2,5 млн молодих риб загальною вагою 52 584 кг. Серед них – товстолоб, білий амур і короп.

На Львівщині рибу випустили в Гамаліївське водосховище: 1200 кг товстолоба, 910 кг коропа (сазана) та 40 кг білого амура.

На Київщині зарибили три водосховища. До Канівського водосховища випустили 12 800 кг риби: 8177 кг товстолоба (31 450 екземплярів), 2790 кг білого амура (11 160 екземплярів) і 1833 кг коропа (6110 екземплярів).

Косівське водосховище поповнили 46 600 екземплярами риб загальною вагою 6110 кг. Зокрема, випустили 41 000 товстолобів (4510 кг), 12 000 коропів (1200 кг) та 4000 білих амурів (400 кг).

Ще 3660 кг риби випустили в Лобачівське водосховище. Це 13 700 екземплярів: 2860 кг товстолоба (11 000 екземплярів), 750 кг коропа (2500 екземплярів), а також 50 кг білого амура (200 екземплярів).

Хто фінансує зариблення

Роботи проводять коштом підприємств, які працюють на землях водного фонду, та користувачів спеціальних товарних рибних господарств.

За процесом стежать комісії за участю представників рибоохоронних патрулів Держрибагентства. Вони перевіряють кількість і види риб, а також дотримання вимог до їх випуску.

"Зариблення є стратегічно важливим як для рибного господарства, так і для екосистеми країни загалом. Триваюча повномасштабна війна внесла свої корективи у цей процес", – зазначив голова Держрибагентства Ігор Клименок.

Нагадаємо, у листопаді також зарибили Кам’янське водосховище на Кіровоградщині, куди випустили 36 535 кг молоді риби. До водойми вселили коропа, товстолоба та білого амура.