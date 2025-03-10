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В Херсонской области завершают отопительный сезон

В Херсонской области завершают отопительный сезон
Это решение принято с учетом температурных норм

В Херсонской городской территориальной общине официально завершается отопительный сезон 2024-2025 годов. Соответствующее распоряжение подписано властями города.

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

С 12 марта прекращается подача тепла для объектов социально-культурной сферы, а также всех потребителей централизованного отопления, независимо от формы собственности. Это решение принято с учетом температурных норм.

Для жителей, которые используют индивидуальное отопление, сезон продлится до 30 апреля.

Также определены сроки подготовки к следующему осенне-зимнему периоду. До 15 апреля предприятия, обеспечивающие теплоснабжение, должны разработать и подать на согласование в Херсонскую городскую военную администрацию планы мероприятий с учетом опыта прохождения этого отопительного сезона.

Когда закончится отопительный сезон

Отметим, что в 2024 году в разных регионах Украины отопительный сезон завершался в конце марта или начале апреля. Например, в Чернигове отопление было выключено 29 марта, в Вышгороде – 1 апреля, а в Харькове и Херсоне – 26 марта.

Согласно правительственным правилам, отопительный сезон в Украине обычно длится с 15 октября по 15 апреля, но точные даты зависят от среднесуточной температуры. Отключение происходит, если в течение трех дней температура выше +8°C.

Напомним, в середине февраля правительство провело заседание Антикризисного энергетического штаба, на котором обсуждали, в частности, подготовку к следующему осенне-зимнему сезону.

Автор:
Татьяна Гойденко