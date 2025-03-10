На Херсонщині завершують опалювальний сезон

У Херсонській міській територіальній громаді офіційно завершується опалювальний сезон 2024–2025 років. Відповідне розпорядження підписане владою міста.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

З 12 березня припиняється подача тепла для об’єктів соціально-культурної сфери, а також для всіх споживачів централізованого опалення, незалежно від форми власності. Це рішення ухвалене з урахуванням температурних норм.

Для мешканців, які використовують індивідуальне опалення, сезон триватиме до 30 квітня.

Також визначені строки підготовки до наступного осінньо-зимового періоду. До 15 квітня підприємства, що забезпечують теплопостачання, мають розробити та подати на погодження до Херсонської міської військової адміністрації плани заходів з урахуванням досвіду проходження цього опалювального сезону.

Коли закінчиться опалювальний сезон

Зазначимо, що в 2024 році у різних регіонах України опалювальний сезон завершувався наприкінці березня або на початку квітня. Наприклад, у Чернігові опалення вимкнули 29 березня, у Вишгороді – 1 квітня, а в Харкові та Херсоні – 26 березня.

Відповідно до урядових правил, опалювальний сезон в Україні зазвичай триває з 15 жовтня до 15 квітня, але точні дати залежать від середньодобової температури. Відключення відбувається, якщо протягом трьох днів поспіль температура перевищує +8°C.

Нагадаємо, в середині лютого уряд провів засідання Антикризового енергетичного штабу, на якому обговорювали, зокрема, підготовку до наступного осінньо-зимового сезону.