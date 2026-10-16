В Хмельницкой области создадут индустриальный парк на 2200 рабочих мест

В Хмельницкой области будет создан индустриальный парк "Клубовка Эко Парк", в развитие которого планируется привлечь почти 2,05 млрд грн. На его территории должны разместиться предприятия перерабатывающей промышленности и альтернативной энергетики, а количество новых рабочих мест может составить 2200.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства экономики и окружающей среды Украины.

Правительство включило "Клубовка Эко Парк" в Реестр индустриальных (промышленных) парков. Его создадут на территории Изяславской городской общины Шепетовского района сроком 35 лет.

Инициатором проекта выступает ООО "Био Электрикс". Общая площадь будущей промышленной площадки составляет 56,49 га.

Основными направлениями работы должно стать производство пищевых продуктов, бумаги и бумажных изделий, химических веществ и химической продукции, а также пластмасс в первичных формах. Отдельным направлением определена альтернативная энергетика.

Для развития парка планируют привлечь почти 2,05 млрд грн из разных источников. Речь идет о средствах инициатора, управляющей компании, будущих участников и других компаний, которые будут работать на территории парка.

Проект также может использоваться предусмотренными для индустриальных парков государственными стимулами и освобождением от налога на прибыль.

В Минэкономики ожидают, что создание парка поможет привлечь новые производства в общество и обеспечить дополнительные поступления в местный бюджет.

После включения "Клубовка Эко Парк" в реестр количество зарегистрированных индустриальных парков в Украине достигло 128. По состоянию на конец 2025 года на их территориях было построено или находилось на стадии строительства 37 промышленных предприятий, а объем привлеченных инвестиций превышал 45 млрд грн.

Напомним, ранее в Хмельницкой области зарегистрировали еще один индустриальный парк, где планировалось создать новые производства и рабочие места.