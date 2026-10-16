На Хмельниччині створять індустріальний парк на 2200 робочих місць

У Хмельницькій області створять індустріальний парк "Клубівка Еко Парк", у розвиток якого планують залучити майже 2,05 млрд грн. На його території мають розміститися підприємства переробної промисловості та альтернативної енергетики, а кількість нових робочих місць може сягнути 2200.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства економіки та довкілля України.

Уряд включив "Клубівка Еко Парк" до Реєстру індустріальних (промислових) парків. Його створять на території Ізяславської міської громади Шепетівського району строком на 35 років.

Ініціатором проєкту виступає ТОВ "Біо електрікс". Загальна площа майбутнього промислового майданчика становить 56,49 га.

Основними напрямами роботи мають стати виробництво харчових продуктів, паперу та паперових виробів, хімічних речовин і хімічної продукції, а також пластмас у первинних формах. Окремим напрямом визначена альтернативна енергетика.

Для розвитку парку планують залучити майже 2,05 млрд грн із різних джерел. Йдеться про кошти ініціатора, керуючої компанії, майбутніх учасників та інших компаній, які працюватимуть на території парку.

Проєкт також може скористатися передбаченими для індустріальних парків державними стимулами та звільненням від податку на прибуток.

У Мінекономіки очікують, що створення парку допоможе залучити нові виробництва до громади та забезпечити додаткові надходження до місцевого бюджету.

Після включення "Клубівка Еко Парк" до реєстру кількість зареєстрованих індустріальних парків в Україні сягнула 128. Станом на кінець 2025 року на їхніх територіях було збудовано або перебували на стадії будівництва 37 промислових підприємств, а обсяг залучених інвестицій перевищував 45 млрд грн.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині зареєстрували ще один індустріальний парк, де планувалося створити нові виробництва та робочі місця.