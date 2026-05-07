650 вакансій та мільйонні інвестиції: де в Україні з’являться два нові індустріальні парки

Кабінет Міністрів включив індустріальні парки "Меджибіж Інвест Парк" та "Біоіндастпарк" до офіційного Реєстру. Це рішення спрямоване на розвиток регіональної економіки та передбачає створення близько 650 нових робочих місць та 535 млн грн інвестицій.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Характеристики нових майданчиків

"Меджибіж Інвест Парк" розташований у Хмельницькому районі на території 13,0055 гектара. На цьому майданчику планують виготовляти будівельні матеріали, розвивати харчову промисловість, а також переробляти та зберігати сільськогосподарську продукцію.

"Біоіндастпарк" площею 11,5136 гектара реалізують у Подільському районі Одеської області. Пріоритетними напрямками стануть агропереробка, машинобудування, харчова промисловість та виготовлення пакувальних матеріалів.

Фінансові показники та концепція

Обидва проєкти базуються на принципах циркулярної економіки. Загальні інвестиції розподілені наступним чином:

350 млн грн — у розвиток "Меджибіж Інвест Парк";

185 млн грн — початкові вкладення у "Біоіндастпарк" із подальшим залученням приватних коштів.

"Розвиток індустріальних парків є важливим елементом політики "Зроблено в Україні". Це інструмент, який дозволяє залучати інвестиції... створювати нові робочі місця та формувати сучасну виробничу інфраструктуру в регіонах. Нові парки... відкриють додаткові можливості для бізнесу", — зазначив заступник міністра Віталій Кіндратів.

Поточний стан галузі

На сьогодні Державний реєстр налічує 116 індустріальних парків. За підсумками 2025 року на територіях таких об’єктів 37 підприємств перебували на стадії будівництва або вже розпочали роботу.

