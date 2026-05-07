650 вакансий и миллионные инвестиции: где в Украине появятся два новых индустриальных парка

Кабинет Министров включил индустриальные парки "Меджибиж Инвест Парк" и "Биоиндастпарк" в официальный Реестр. Это решение направлено на развитие региональной экономики и предусматривает создание около 650 новых рабочих мест и 535 млн грн инвестиций.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Характеристики новых площадок

"Меджибиж Инвест Парк" расположен в Хмельницком районе на территории 13,0055 га. На этой площадке планируется производить строительные материалы, развивать пищевую промышленность, а также перерабатывать и хранить сельскохозяйственную продукцию.

"Биоиндастпарк" площадью 11,5136 га реализуют в Подольском районе Одесской области. Приоритетными направлениями станут агропереработка, машиностроение, пищевая промышленность и изготовление упаковочных материалов.

Финансовые показатели и концепция

Оба проекта основываются на принципах циркулярной экономики. Общие инвестиции распределены следующим образом:

350 млн грн - в развитие "Меджибиж Инвест Парк";

185 млн грн - начальные вложения в "Биоиндастпарк" с последующим привлечением частных средств.

"Развитие индустриальных парков является важным элементом политики "Сделано в Украине". Это инструмент, позволяющий привлекать инвестиции... создавать новые рабочие места и формировать современную производственную инфраструктуру в регионах. Новые парки... откроют дополнительные возможности для бизнеса", - отметил замминистра Виталий Киндратов.

Текущее состояние отрасли

На сегодняшний день Государственный реестр насчитывает 116 индустриальных парков. По итогам 2025 года на территориях таких объектов 37 предприятий находились на стадии строительства или уже приступили к работе.

