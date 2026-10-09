Понад 470 млн грн інвестицій та 500 робочих місць: на Київщині створять ще один індустріальний парк

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про включення нового індустріального парку "Море" до офіційного державного Реєстру. Масштабний виробничий майданчик розташується на території Пристоличної сільської територіальної громади у Бориспільському районі Київської області. Ініціатором проєкту виступило ТОВ "Терра Буд Девелопмент".

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства економіки та довкілля України.

Напрями виробництва та інвестиції

Новий парк займатиме площу майже 11 гектарів (10,9631 га). За попередніми розрахунками, на його облаштування та наповнення планується спрямувати близько 473,74 млн грн із різних джерел. Фінансування передбачає кошти ініціатора, керуючої компанії, приватних інвесторів, а також державні механізми стимулювання.

На території майданчика планують створити до 500 нових робочих місць. Основна спеціалізація парку охоплюватиме кілька перспективних галузей:

виробництво харчових продуктів і напоїв;

випуск машин, устатковання та готових металевих виробів;

виготовлення будівельних матеріалів із глини;

розвиток проєктів у сфері альтернативної енергетики.

Як зазначив заступник міністра економіки та довкілля України Віталій Кіндратів, поява кожного нового парку в Реєстрі є чітким сигналом для інвесторів про те, що в Україні можна і варто розвивати виробництво попри сучасні виклики, а держава готова розділяти ризики через інструменти стимулювання.

На сьогодні в державі зареєстровано вже 127 індустріальних парків, а загальний обсяг залучених у них інвестицій перевищує 45 млрд грн.

Нагадаємо, у вересні Верховна Рада схвалила зміни для індустріальних парків, які стосуються удосконалення правил їхньої роботи.