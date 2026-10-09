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Более 470 млн грн инвестиций и 500 рабочих мест: в Киевской области создадут еще один индустриальный парк

индустриальный парк
В Киевской области зарегистрировали новый индустриальный парк / Depositphotos

Кабинет министров Украины принял решение о включении нового индустриального парка "Море" в официальный государственный Реестр. Масштабная производственная площадка разместится на территории Пристоличной сельской территориальной громады в Бориспольском районе Киевской области. Инициатором проекта выступило ООО "Терра Строй Девелопмент".

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства экономики и окружающей среды Украины.

Направления производства и инвестиции

Новый парк будет занимать площадь около 11 гектаров (10,9631 га). По предварительным расчетам, на его обустройство и наполнение планируется направить около 473,74 млн. грн. из разных источников. Финансирование подразумевает средства инициатора, управляющей компании, частных инвесторов, а также государственные механизмы стимулирования.

На территории площадки планируют создать до 500 новых рабочих мест. Основная специализация парка будет охватывать несколько перспективных отраслей:

  • производство пищевых продуктов и напитков;
  • выпуск машин, оборудования и металлических изделий;
  • изготовление строительных материалов из глины;
  • развитие проектов в области альтернативной энергетики.

Как отметил заместитель министра экономики и окружающей среды Украины Виталий Киндратов, появление каждого нового парка в Реестре является четким сигналом для инвесторов о том, что в Украине можно и следует развивать производство, несмотря на современные вызовы, а государство готово разделять риски через инструменты стимулирования.

На сегодняшний день в государстве зарегистрировано уже 127 индустриальных парков, а общий объем привлеченных в них инвестиций превышает 45 млрд грн.

Напомним, в сентябре Верховная Рада одобрила изменения для индустриальных парков, касающихся усовершенствования правил их работы.

Автор:
Татьяна Бессараб

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