В январе импорт дизтоплива в Украину упал вдвое

Импорт дизельного горючего в Украину в январе 2025 года существенно сократился, уменьшившись вдвое по сравнению с декабрем 2024 года. В первый месяц года украинские компании завезли всего 315 тысяч тонн дизеля.

Об этом пишет Enkorr, ссылаясь на данные по данным Консалтинговой группы "А-95".

Основными причинами такого падения стали повышение акцизов, вступивших в силу 1 января, а также сезонное снижение спроса, типичное для зимнего периода.

Перед повышением налоговой нагрузки импортеры пытались сделать побольше закупок в декабре, чтобы сэкономить на новых ставках акциза. Это привело к избыточности запасов в начале года, из-за чего активность на рынке значительно снизилась.

Также уменьшение потребления горючего объясняется тем, что зимой некоторые отрасли экономики, в частности аграрный сектор, работают менее интенсивно, что автоматически уменьшает потребность в дизельном топливе.

Динамика импорта ГП

Снабжение дизеля сократилось как через западные границы, так и с южного направления. Импорт горючего из стран Европы из-за сухопутных переходов уменьшился на 42%. Основными покупателями дизеля на этом маршруте есть сети автозаправочных станций, работающих непосредственно с розничными потребителями. В то же время, импорт морем из портов Черного моря упал еще сильнее – на 60%. Этот канал поставок в основном используют трейдеры, работающие на оптовом рынке. В этом сегменте спрос сократился больше, поскольку многие покупатели закупили горючее заранее, что существенно повлияло на уровень закупок в январе.

Откуда экспортировалось горючее

Одной из стран, откуда импорт дизеля уменьшился больше всего, стала Румыния. Если в декабре из-за этого направления на украинский рынок поступило 186 тысяч тонн горючего, то в январе – всего 90 тысяч тонн. Два основных поставщика, Vitol и Euronova Energies, потеряли значительную часть своих объемов. Vitol сократил отгрузку до 44 тысяч тонн вместо 82 тысяч в декабре, а Euronova снизила поставки с 64 тысяч тонн до 18 тысяч.

Еще более заметное сокращение произошло в поставках дизельного горючего из Греции. В январе это направление показало падение в три раза, и общий объем импорта составил всего 38 тысяч тонн. Украинские компании избегали закупок крупных партий из-за низкого спроса, поскольку основные греческие поставщики транспортируют дизель по морю крупными танкерами в объеме 5–6 тысяч тонн. В ситуации неопределенности покупатели опасались брать большие партии, ведь распродать их по выгодной цене было сложно. Крупнейшими импортерами греческого дизеля стали компании D.Trading, ввезшей 16 тысяч тонн, и Cantarell Trading. В то же время компания AGTG, чтобы избежать рисков, уменьшила закупки в семь раз и в январе импортировала всего 4 тысячи тонн.

Турецкое дизельное топливо в январе вообще не поступало в Украину. Последние месяцы импорт по этому направлению был нестабильным из-за ремонтных работ на нефтеперерабатывающем заводе STAR. Кроме того, условия закупки дизеля у Турции оставались экономически невыгодными, из-за чего трейдеры отказались от этого направления. Один из импортеров отметил, что еще в прошлом году компания закупала турецкий дизель, но цены на него не позволяли получить достаточную маржу.

Сократились и поставки дизельного горючего из Польши. Если в декабре Украина получила 211 тысяч тонн дизеля из этой страны, то в январе этот объем упал на 38% и составил 131 тысяч тонн. Одним из ключевых источников снабжения остался терминал компании Orlen в Журавице, откуда в январе было отгружено 56 тысяч тонн дизеля – примерно столько же, сколько и в декабре. В то же время многие другие компании вынуждены были сокращать поставки из-за слабого спроса на рынке.

Одна из крупнейших польских групп, Unimot, снизила реализацию дизеля втрое. Компания Select Energy, сотрудничающая с украинской "Укрпаллетсистемой", в январе отгрузила всего 29 тысяч тонн, тогда как в декабре этот показатель составлял 64 тысячи тонн. Снижение спроса в Украине повлияло и на трейдеров, работающих с небольшими партиями. К примеру, компании Anwim и Solumus вместе реализовали всего 830 тонн дизеля в течение января, хотя в декабре этот показатель составлял 4,6 тысячи тонн.

Литва также уменьшила объемы поставок в Украину. Если в декабре объем импорта литовского дизеля составлял 33 тысяч тонн, то в январе он упал до 26 тысяч тонн. Основное уменьшение произошло в железнодорожных перевозках, в то время как поставка автоцистернами сократилась менее существенно – на 12%. На внутреннем рынке Литвы также наблюдалось снижение потребления из-за повышения акцизов, что вынудило компанию Orlen Lietuva снижать наценки на дизель, чтобы привлечь покупателей, в том числе из Украины.

Топ-10 импортеров

Общее сокращение импорта изменило позиции основных игроков на рынке. ОККО и "Укрпалетсистем" остались лидерами, завозя 51 и 33 тысячи тонн соответственно. В то же время WOG, который в декабре уступал "АО Энерго Трейд", в январе вышел на третье место с объемом в 30 тысяч тонн, тогда как "АО Энерго Трейд" смог завезти всего 26 тысяч тонн. Среди нарастивших импорт оказалась "Укрнафта", которая приобрела 30 тысяч тонн дизеля, что на 7% больше, чем в декабре.

Из десятки крупнейших импортеров выбыли трейдер "Арстак" и сеть АЗС "БРСМ-Нефть". Первый сократил поставки из-за сильного падения спроса на юге страны, завозя лишь 7 тысяч тонн вместо 20 тысяч в декабре. "БРСМ" также резко снизила закупки – с 19 тысяч тонн в декабре до 3 тысяч тонн в январе.

Рынок дизельного горючего ожидает восстановления спроса после того, как будут использованы декабрьские запасы. Однако первая декада февраля не дала оснований для оптимизма – объемы продаж остаются низкими и предложение превышает реальный спрос.

Напомним, с 1 января 2025 года начался второй из четырех этап повышения акцизного налога на горючее, что предусмотрено Законом Украины №3878-IX от 18 июля 2024 года. Акциз на дизельное горючее для аграриев увеличился до €215,7 за 1000 л с €177,6.