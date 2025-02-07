У січні імпорт дизпалива в Україну впав удвічі

Імпорт дизельного пального в Україну у січні 2025 року суттєво скоротився, зменшившись удвічі порівняно з груднем 2024 року. Протягом першого місяця року українські компанії завезли лише 315 тисяч тонн дизелю.

Про це пише Enkorr, посилаючись на дані за даними Консалтингової групи "А-95".

Основними причинами такого падіння стали підвищення акцизів, які набрали чинності 1 січня, а також сезонне зниження попиту, яке є типовим для зимового періоду.

Перед підвищенням податкового навантаження імпортери намагалися зробити якомога більше закупівель у грудні, щоб зекономити на нових ставках акцизу. Це призвело до надлишку запасів на початку року, через що активність на ринку значно знизилася.

Також зменшення споживання пального пояснюється тим, що взимку деякі галузі економіки, зокрема аграрний сектор, працюють менш інтенсивно, що автоматично зменшує потребу в дизельному пальному.

Динаміка імпорту ДП

Постачання дизелю скоротилося як через західні кордони, так і з південного напрямку. Імпорт пального з країн Європи через сухопутні переходи зменшився на 42%. Основними покупцями дизелю на цьому маршруті є мережі автозаправних станцій, які працюють безпосередньо із роздрібними споживачами. Водночас імпорт морем із портів Чорного моря впав ще сильніше – на 60%. Цей канал постачань здебільшого використовують трейдери, які працюють на гуртовому ринку. У цьому сегменті попит скоротився найбільше, оскільки багато покупців закупили пальне заздалегідь, що суттєво вплинуло на рівень закупівель у січні.

Звідки експортувалося пальне

Однією з країн, звідки імпорт дизелю зменшився найбільше, стала Румунія. Якщо у грудні через цей напрямок на український ринок надійшло 186 тисяч тонн пального, то у січні – лише 90 тисяч тонн. Два основні постачальники, Vitol і Euronova Energies, втратили значну частку своїх обсягів. Vitol скоротив відвантаження до 44 тисяч тонн замість 82 тисяч у грудні, а Euronova зменшила поставки з 64 тисяч тонн до 18 тисяч.

Ще більш помітне скорочення відбулося у постачаннях дизельного пального з Греції. У січні цей напрямок показав падіння у три рази, і загальний обсяг імпорту склав лише 38 тисяч тонн. Українські компанії уникали закупівель великих партій через низький попит, оскільки основні грецькі постачальники транспортують дизель морем великими танкерами обсягом 5–6 тисяч тонн. У ситуації невизначеності покупці побоювалися брати великі партії, адже розпродати їх за вигідною ціною було складно. Найбільшими імпортерами грецького дизелю стали компанії D.Trading, яка завезла 16 тисяч тонн, та Cantarell Trading. Натомість компанія AGTG, щоб уникнути ризиків, зменшила закупівлі у сім разів і в січні імпортувала лише 4 тисячі тонн.

Турецьке дизельне пальне у січні взагалі не надходило до України. Останні місяці імпорт із цього напряму був нестабільним через ремонтні роботи на нафтопереробному заводі STAR. Крім того, умови закупівлі дизелю в Туреччині залишалися економічно невигідними, через що трейдери відмовилися від цього напрямку. Один із імпортерів зазначив, що ще минулого року його компанія закуповувала турецький дизель, але ціни на нього не дозволяли отримати достатню маржу.

Скоротилися й поставки дизельного пального з Польщі. Якщо у грудні Україна отримала 211 тисяч тонн дизелю з цієї країни, то у січні цей обсяг впав на 38% і склав 131 тисячу тонн. Одним із ключових джерел постачання залишився термінал компанії Orlen у Журавиці, звідки в січні було відвантажено 56 тисяч тонн дизелю – приблизно стільки ж, як і в грудні. Водночас багато інших компаній змушені були скорочувати постачання через слабкий попит на ринку.

Одна з найбільших польських груп, Unimot, зменшила реалізацію дизелю втричі. Компанія Select Energy, яка співпрацює з українською "Укрпалетсистем", у січні відвантажила лише 29 тисяч тонн, тоді як у грудні цей показник становив 64 тисячі тонн. Зниження попиту в Україні вплинуло і на трейдерів, які працюють з невеликими партіями. Наприклад, компанії Anwim та Solumus разом реалізували лише 830 тонн дизелю протягом січня, хоча в грудні цей показник становив 4,6 тисячі тонн.

Литва також зменшила обсяги постачання в Україну. Якщо у грудні обсяг імпорту литовського дизелю складав 33 тисячі тонн, то у січні він впав до 26 тисяч тонн. Основне зменшення відбулося у залізничних перевезеннях, тоді як постачання автоцистернами скоротилося менш суттєво – на 12%. На внутрішньому ринку Литви також спостерігалося зниження споживання через підвищення акцизів, що змусило компанію Orlen Lietuva знижувати націнки на дизель, щоб привабити покупців, зокрема з України.

Топ-10 імпортерів

Загальне скорочення імпорту змінило позиції основних гравців на ринку. ОККО та "Укрпалетсистем" залишилися лідерами, завізши 51 та 33 тисячі тонн відповідно. Водночас WOG, який у грудні поступався "АТ Енерго Трейд", у січні вийшов на третє місце з обсягом у 30 тисяч тонн, тоді як "АТ Енерго Трейд" зміг завезти лише 26 тисяч тонн. Серед тих, хто наростив імпорт, опинилася "Укрнафта", яка придбала 30 тисяч тонн дизелю, що на 7% більше, ніж у грудні.

З десятки найбільших імпортерів вибули трейдер "Арстак" та мережа АЗС "БРСМ-Нафта". Перший скоротив постачання через сильне падіння попиту на півдні країни, завізши лише 7 тисяч тонн замість 20 тисяч у грудні. "БРСМ" також різко зменшила закупівлі – з 19 тисяч тонн у грудні до 3 тисяч тонн у січні.

Ринок дизельного пального очікує на відновлення попиту після того, як будуть використані грудневі запаси. Проте перша декада лютого не дала підстав для оптимізму – обсяги продажів залишаються низькими, і пропозиція перевищує реальний попит.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року розпочався другий з чотирьох етап підвищення акцизного податку на пальне, що передбачено Законом України №3878-IX від 18 липня 2024 року. Акциз на дизельне пальне для аграріїв збільшився до €215,7 за 1000 л з €177,6.