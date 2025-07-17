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Верховная Рада поддержала кандидатуру Сибиги на пост главы МИД

Андрей Сибига
Андрей Сибига назначен министром иностранных дел

Верховная Рада Украины назначила Андрея Сибигу министром иностранных дел. Его кандидатуру поддержали 271 народный депутат — фактически это переизбрание, ведь Сибига уже временно исполнял обязанности главы МИД.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Кто такой Андрей Сибига

Андрей Сибига — украинский дипломат с более чем 20-летним опытом. В апреле 2024 года он стал первым заместителем министра иностранных дел, а в июле был выдвинут на должность главы МИД.

В 2021-2024 годах работал заместителем руководителя Офиса президента, где отвечал за международную политику.

Родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольская область. Окончил Львовский университет им. И. Франко по специальности "международные отношения". Работал в посольствах Украины в Польше и в структурах МИД.

Фото 2 — Верховная Рада поддержала кандидатуру Сибиги на пост главы МИД

Напомним, 16 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Вместе с ним автоматически в отставку ушло все правительство.

Автор:
Ольга Опенько