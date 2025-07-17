Верховная Рада поддержала кандидатуру Сибиги на пост главы МИД

Верховная Рада Украины назначила Андрея Сибигу министром иностранных дел. Его кандидатуру поддержали 271 народный депутат — фактически это переизбрание, ведь Сибига уже временно исполнял обязанности главы МИД.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Кто такой Андрей Сибига

Андрей Сибига — украинский дипломат с более чем 20-летним опытом. В апреле 2024 года он стал первым заместителем министра иностранных дел, а в июле был выдвинут на должность главы МИД.

В 2021-2024 годах работал заместителем руководителя Офиса президента, где отвечал за международную политику.

Родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольская область. Окончил Львовский университет им. И. Франко по специальности "международные отношения". Работал в посольствах Украины в Польше и в структурах МИД.

Напомним, 16 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Вместе с ним автоматически в отставку ушло все правительство.