Верховна Рада підтримала кандидатуру Сибіги на пост глави МЗС

Верховна Рада України призначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ. Його кандидатуру підтримали 271 народний депутат — фактично це переобрання, адже Сибіга вже тимчасово виконував обов’язки очільника МЗС.

Як пише Delo.ua, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Хто такий Андрій Сибіга

Андрій Сибіга — український дипломат із понад 20-річним досвідом. У квітні 2024 року він став першим заступником міністра закордонних справ, а в липні був висунутий на посаду очільника МЗС.

У 2021–2024 роках працював заступником керівника Офісу президента, де відповідав за міжнародну політику. У 2016–2021 роках обіймав посаду посла України в Туреччині.

Народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільська область. Закінчив Львівський університет ім. І. Франка за спеціальністю "міжнародні відносини". Працював у посольствах України в Польщі, а також у структурах МЗС.

Сибіга

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада підтримала відставку прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Разом з ним автоматично у відставку пішов увесь уряд.