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Верховна Рада підтримала кандидатуру Сибіги на пост глави МЗС

Андрій Сибіга
Андрій Сибіга призначений міністром закордонних справ

Верховна Рада України призначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ. Його кандидатуру підтримали 271 народний депутат — фактично це переобрання, адже Сибіга вже тимчасово виконував обов’язки очільника МЗС.

Як пише Delo.ua, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Хто такий Андрій Сибіга

Андрій Сибіга — український дипломат із понад 20-річним досвідом. У квітні 2024 року він став першим заступником міністра закордонних справ, а в липні був висунутий на посаду очільника МЗС.

У 2021–2024 роках працював заступником керівника Офісу президента, де відповідав за міжнародну політику. У 2016–2021 роках обіймав посаду посла України в Туреччині.

Народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільська область. Закінчив Львівський університет ім. І. Франка за спеціальністю "міжнародні відносини". Працював у посольствах України в Польщі, а також у структурах МЗС.

Сибіга
Сибіга

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада підтримала відставку прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Разом з ним автоматично у відставку пішов увесь уряд.

Автор:
Ольга Опенько