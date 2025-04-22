Власти США призывают суд заставить Google продать браузер Chrome

Министерство юстиции США обратилось в федеральный суд с требованием вынудить Google продать браузер Chrome. Это явилось частью антимонопольного иска, направленного на ограничение доминирования компании на рынке поисковых систем.

Об этом сообщает Reuters.

Юрист Минюста США Дэвид Далквист также требует отмены эксклюзивных сделок, по которым браузер Chrome устанавливается по умолчанию на смартфонах и компьютерах. По мнению ведомства, это предоставит конкурентам Google равные возможности для доступа к пользователям.

В 2024 году судья окружного суда Амит Мехта постановил, что Google не только имеет несправедливое преимущество на рынке онлайн-поисковиков и связанную с этим рекламу, но и тратит миллиарды долларов на защиту своей монополии.

В 2021 году топ-менеджер компании Прабхакара Рагхавана в ходе антимонопольного расследования заявлял, что Google заплатила $26,3 млрд. компаниям за то, чтобы ее поисковая система по умолчанию устанавливалась в веб-браузерах и мобильных телефонах.

Дело десятилетия: почему суд взялся за Google

Антимонопольный процесс против Google приобрел статус "дела десятилетия" из-за беспрецедентных масштабов обвинений. Регуляторы впервые за последние годы подозревают технологического гиганта в сознательном создании незаконной монополии на рынке поисковых систем. В отличие от предыдущих разбирательств, на этот раз правительство США настаивает на радикальных мерах – от принудительных продаж Chrome до полного переформатирования бизнес-модели компании.

Судья выделил три недели исключительно для анализа доказательств, свидетельствующих о сложности дела. Как сообщает The Wall Street Journal, в фокусе – миллиардные платежи Google партнерам (в том числе Apple) за статус поисковика по умолчанию. Эти сделки, по мнению обвинителей, буквально "заморозили" конкурентный рынок.

По данным DW, юристы Google подчеркнули, что компания готова "ослабить" свои сделки с Apple и другими фирмами, чтобы конкурирующие поисковики могли лучше размещаться на мобильных устройствах. Google выступает против большинства предложений правительства, аргументируя, что они создадут помехи будущим инновациям.

Антимонопольное дело против Google власти США возбудили в октябре 2020 года, в последние месяцы первого президентского срока Дональда Трампа. С этого времени к делу присоединилось более 30 генеральных прокуроров штатов. В то время это считалось самым большим антимонопольным делом в области технологий со времен многолетней борьбы Министерства юстиции с Microsoft в 1990-х годах.

Напомним, Google приостановил почти 40 миллионов рекламных аккаунтов с помощью ИИ.