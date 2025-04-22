Влада США закликає суд змусити Google продати браузер Chrome

Міністерство юстиції США звернулося до федерального суду з вимогою примусити Google продати браузер Chrome. Це стало частиною антимонопольного позову, спрямованого на обмеження домінування компанії на ринку пошукових систем.

Про це повідомляє Reuters.

Юрист Мін'юсту США Девід Далквіст також вимагає скасування ексклюзивних угод, за якими браузер Chrome встановлюється за замовчуванням на смартфонах та комп'ютерах. На думку відомства, це надасть конкурентам Google рівні можливості для доступу до користувачів.

У 2024 році суддя окружного суду Аміт Мехта ухвалив, що Google не тільки має несправедливу перевагу на ринку онлайн-пошуковиків і пов'язану з цим рекламу, але й витрачає мільярди доларів на захист своєї монополії.

У 2021 році топ-менеджер компанії Прабхакара Рагхавана під час антимонопольного розслідування заявляв, що Google заплатила $26,3 млрд компаніям за те, щоб її пошукова система за замовчанням встановлювалася у веб-браузерах та мобільних телефонах.

"Справа десятиліття": чому суд взявся за Google

Антимонопольний процес проти Google набув статусу "справи десятиліття" через безпрецедентні масштаби звинувачень. Регулятори вперше за останні роки підозрюють технологічного гіганта у свідомому створенні незаконної монополії на ринку пошукових систем. На відміну від попередніх розглядів, цього разу уряд США наполягає на радикальних заходах – від примусового продажу Chrome до повного переформатування бізнес-моделі компанії.

Суддя виділив три тижні виключно для аналізу доказів, що свідчить про складність справи. Як повідомляє The Wall Street Journal, у фокусі – мільярдні платежі Google партнерам (зокрема Apple) за статус пошуковика за замовчуванням. Ці угоди, на думку обвинувачів, буквально "заморозили" конкурентний ринок.

За даними DW, юристи Google підкреслили, що компанія готова "послабити" свої угоди з Apple та іншими фірмами, щоб конкуруючі пошукові системи могли краще розміщуватись на мобільних пристроях. Google виступає проти більшості пропозицій уряду, аргументуючи, що вони створять перешкоди для майбутніх інновацій.

Антимонопольна справа проти Google влада США порушила у жовтні 2020 року, в останні місяці першого президентського терміну Дональда Трампа. З того часу до справи приєдналося понад 30 генеральних прокурорів штатів. На той час це вважалося найбільшою антимонопольною справою у сфері технологій з часів багаторічної боротьби Міністерства юстиції з Microsoft у 1990-х роках.

Нагадаємо, Google призупинив майже 40 мільйонів рекламних облікових записів за допомогою ШІ.