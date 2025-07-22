Влияние пошлин Трампа: AstraZeneca инвестирует в США 50 миллиардов долларов

Шведско-британский производитель лекарств AstraZeneca планирует потратить 50 миллиардов долларов на расширение производственных и исследовательских возможностей в США до 2030 года. Эта крупная инвестиция компании будет осуществлена в связи с угрозой введения пошлин президентом Дональдом Трампом на фармацевтическую продукцию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Инвестиции пойдут на финансирование нового завода по производству лекарств в Виргинии, а также расширение исследований и производство новых препаратов клеточной терапии в Мэриленде, Массачусетсе, Калифорнии, Индиане и Техасе.

В AstraZeneca заявили, что расширение соответствует ее амбициям по достижению к 2030 году годовой выручки в размере 80 миллиардов долларов, при этом половина этой выручки будет поступать из США.

По данным компании, новый завод в Виргинии – крупнейшая производственная инвестиция компании – будет производить активные ингредиенты для экспериментальных препаратов AstraZeneca для снижения веса ингибитора PCSK9 контроля холестерина.

Компания заявила, что инвестиции могут создать десятки тысяч новых рабочих мест, но отказалась предоставить конкретную информацию. В США компания насчитывает около 18000 сотрудников, а по всему миру около 90000 человек.

В 2024 году на Соединенные Штаты пришлось более 40% годового дохода AstraZeneca, и поэтому компания отдала приоритет этому рынку – крупнейшему в мире, стоимостью 635 миллиардов долларов.

Расширение своего присутствия на американском рынке – очередной шаг фармацевтической компании на фоне угрозы Трампа ввести импортную пошлину и стремление стимулировать внутреннее производство. Американский президент добивается снижения цен США до уровня цен в других странах.

Хотя Трамп неоднократно угрожал введением пошлин в этом секторе, в начале этого месяца он дал понять, что компаниям будет дано от года до 18 месяцев на то, чтобы "привести все в порядок", прежде чем любые пошлины вступят в силу.

Напомним, в мае AstraZeneca потеряла звание самой дорогой компании Великобритании. Ее рыночная капитализация снизилась до 203 млрд долларов. Это произошло на фоне заявления президента США Дональда Трампа о снижении цен на лекарства и привели к падению акций фармацевтических гигантов по всему миру.