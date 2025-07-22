Вплив мит Трампа: AstraZeneca інвестує в США 50 мільярдів доларів

Шведсько-британсьий виробник ліків AstraZeneca планує витратити 50 мільярдів доларів на розширення виробничих та дослідницьких можливостей у США до 2030 року. Ця велика інвестиція компанії буде здійснена у зв'язку із загрозою введення мит президентом Дональдом Трампом на фармацевтичну продукцію.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Інвестиції підуть на фінансування нового заводу з виробництва ліків у Вірджинії, а також на розширення досліджень і виробництво нових препаратів клітинної терапії в Меріленді, Массачусетсі, Каліфорнії, Індіані та Техасі.

В AstraZeneca заявили, що розширення відповідає її амбіціям щодо досягнення до 2030 року річного виторгу у розмірі 80 мільярдів доларів, при цьому половина цієї виручки надходитиме зі США.

За даними компанії, новий завод у Вірджинії — найбільша виробнича інвестиція компанії — вироблятиме активні інгредієнти для експериментальних препаратів AstraZeneca для зниження ваги інгібітор PCSK9 контролю холестерину.

Компанія заявила, що інвестиції можуть створити десятки тисяч нових робочих місць, але відмовилася надати конкретну інформацію. У США компанія налічує близько 18 000 співробітників, а по всьому світу близько 90 000 осіб.

У 2024 році на Сполучені Штати припало більше 40% річного доходу AstraZeneca, і тому компанія віддала пріоритет цьому ринку — найбільшому у світі, вартістю 635 мільярдів доларів.

Розширення своєї присутності на американському ринку — черговий крок фармацевтичної компанії на тлі загрози Трампу запровадити імпортне мито та прагнення стимулювати внутрішнє виробництво. Американський президент домагається зниження цін США до рівня цін в інших країнах.

Хоча Трамп неодноразово погрожував введенням мит у цьому секторі, на початку цього місяця він дав зрозуміти, що компаніям буде дано від року до 18 місяців на те, щоб на те, щоб "привести все до ладу", перш ніж будь-які мита набудуть чинності.

Нагадаємо, у травні AstraZeneca втратила звання найдорожчої компанії Великобританії. Її ринкова капіталізація знизилася до 203 млрд доларів. Це сталося на тлі заяви президента США Дональда Трампа про зниження цін на ліки призвели до падіння акцій фармацевтичних гігантів по всьому світу.