Вместо сыра — творожный продукт: украинский потребитель переходит на более дешевые варианты

Во второй половине июня продажи твердых сыров в Украине остаются слабыми. На этом фоне украинские производители пытаются удержать цены, хотя на внешних рынках ситуация существенно меняется: в последние две недели сыры массового производства в ЕС подешевели на 200 евро за тонну.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Инфагро ".

Поэтому импортная продукция постепенно становится все более конкурентной на украинском рынке.

На фоне слабого потребительского спроса в супермаркетах растет количество акций на сыр: скидки составляют 25%, а иногда и 50%. Загрузка отечественных сырзаводов остается низкой, а себестоимость производства высокой. В результате, по итогам первого полугодия объемы производства настоящего сыра уменьшились примерно на 6%.

Зато все большую популярность приобретают сырные продукты — более дешевая альтернатива натуральному сыру. Их экспорт и внутреннее потребление увеличиваются. Главным рынком сбыта для этих товаров остается Казахстан, где сырный продукт покупают вдвое дешевле полноценного сыра.

Как отмечают аналитики, спрос на натуральный сыр остается низким даже несмотря на дисконтные предложения, и в ближайшей перспективе украинские производители могут сосредоточиться на производстве более доступных сырных продуктов для экспорта и бюджетного сегмента.

Напомним, ранее уже сообщалось, что продажи отечественного сыра удается удерживать исключительно за счет использования акционных распродаж, а результаты большинства сыродельных предприятий пока далеки даже от уровня прошлого года.