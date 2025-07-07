Замість сиру — сирний продукт: український споживач переходить на дешевші варіанти

У другій половині червня продажі твердих сирів в Україні залишаються слабкими. На цьому тлі українські виробники намагаються втримати ціни, хоча на зовнішніх ринках ситуація суттєво змінюється: за останні два тижні сири масового виробництва в ЄС подешевшали на 200 євро за тонну.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інфагро".

Через це імпортна продукція поступово стає все більш конкурентною на українському ринку.

На фоні слабкого споживчого попиту в супермаркетах зростає кількість акцій на сир: знижки сягають 25%, а іноді й 50%. Завантаження вітчизняних сирзаводів залишається низьким, а собівартість виробництва — високою. В результаті, за підсумками першого півріччя, обсяги виробництва справжнього сиру зменшились приблизно на 6%.

Натомість дедалі більшої популярності набувають сирні продукти — дешевша альтернатива натуральному сиру. Їхній експорт і внутрішнє споживання зростають. Головним ринком збуту для цих товарів залишається Казахстан, де сирний продукт купують удвічі дешевше за повноцінний сир.

Як зазначають аналітики, попит на натуральний сир залишається низьким навіть попри дисконтні пропозиції, і в найближчій перспективі українські виробники можуть зосередитися на виготовленні більш доступних сирних продуктів для експорту та бюджетного сегмента.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що продажі вітчизняного сиру вдається утримувати виключно за рахунок використання акційних розпродажів, а результати більшості сироварних підприємств поки далекі навіть від рівня минулого року.