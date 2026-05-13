Во Львове отремонтируют легендарную психбольницу за полмиллиарда гривен

Во Львове объявили масштабный тендер на реставрацию главного корпуса КНП ЛОР Львовская областная клиническая психиатрическая больница. Здание является памяткой архитектуры местного значения. Ожидаемая стоимость работ составляет 464,7 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные системы закупок Prozorro.

Детали тендера

Речь идет о третьей очереди ремонтно-реставрационных работ. В этот раз подрядчик должен восстановить левое крыло здания, в том числе помещение на втором и третьем этажах.

Проект предусматривает комплексное обновление объекта:

Перепланировка: адаптация внутреннего места под современные медицинские требования.

адаптация внутреннего места под современные медицинские требования. Отделка: замена полов на специализированный медицинский линолеум и керамическую плитку, а также реставрация исторического паркета и лестничных клеток.

замена полов на специализированный медицинский линолеум и керамическую плитку, а также реставрация исторического паркета и лестничных клеток. Инженерия: полная замена сетей водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения.

Сообщается, что финансирование смешанное и реализуемое в рамках европейской программы Украина Facility:

наибольшая часть – 344,7 млн грн поступит от НСЗУ;

еще 100 млн грн – субвенция из государственного бюджета;

20 млн грн – из областного бюджета.

Тендер проводится на платформе Prozorro в форме открытых торгов. Представить предложения можно до 18 мая 2026 года. Завершить работу подрядчик должен до 31 декабря 2027 года.

Предыдущие тендеры

По данным Zaxid.net, это уже пятый тендер на реставрацию больницы. Все предыдущие торги (на общую сумму более 226 млн. грн.) без конкуренции выиграла компания "Вельт Капитал".

В 2023-2024 годах она выполнила первую очередь реконструкции - за 23,9 и 39,7 млн грн соответственно. В 2025 году больница дважды объявляла тендер на вторую очередь. Оба раза победителем без конкуренции стала та же "Вельт Капитал" – в одном случае она была единственным участником и получила контракт автоматически на 162,4 млн грн.

Новый тендер на 465 млн грн является самым дорогим за всю историю реставрации. Снова подастся на него "Вельт Капитал", станет известно после 18 мая.

