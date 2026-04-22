Ремонт больницы за 52 млн грн во Львовской области отменили из-за нарушений

Ремонт больницы за 52 млн грн в Сокале отменили из-за нарушений / Depositphotos

В Сокале во Львовской области расторгли договор на реконструкцию районной больницы стоимостью почти 52 млн грн после выявленных прокуратурой нарушений во время проведения тендера.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Zahid.net.

Прокуратура выявила нарушения

Прокуроры выявили нарушения при проведении тендера на реконструкцию приемного отделения главного корпуса КНП «Сокальская районная больница» с достройкой диагностического блока. В результате договор с подрядчиком на сумму почти 52 млн грн был расторгнут.

Как сообщили 22 апреля во Львовской областной прокуратуре, в марте этого года по итогам открытых торгов победителем тендера определили физическое лицо-предпринимателя. С ним был заключен договор на выполнение работ.

Впрочем, в ходе проверки выяснилось, что как участник закупки, так и заказчик, допустили существенные нарушения законодательства. В частности, предприниматель не предоставил обязательный календарный график выполнения работ, а также безосновательно включил в стоимость договора единый налог и военный сбор.

В то же время, заказчик, несмотря на эти недостатки, не отклонил тендерное предложение, как того требует закон, а признал его победным.

После обнаружения нарушений прокуратура обратилась в суд с требованием признать договор недействительным. В итоге стороны согласились с аргументами прокуроров и разорвали заключенное соглашение.

Напомним, Счетная палата заявила о низких темпах восстановления мостов, поврежденных войной: за 3,5 года государство ввело в эксплуатацию только 38 сооружений или около трети от 139 объектов, расположенных на подконтрольной Украине территории. Аудит также выявил проблемы с финансированием, управлением, цифровым учетом и закупками.

Автор:
Ольга Опенько